焦點評論》沒老Ｋ說話的份

2017-05-20

記者鄒景雯／特稿

總統就職週年，民調不好看，誰都可以表示意見，就是國民黨沒說話的份。昨天，前總統馬英九不就這個提問有所評論，還算有些自知之明。

這道理，連對岸的中國鷹派都明白。最近就有北京來人酸度破表地說：馬英九現在最好是什麼都別碰，一個已經被人民否定的人，最好別管國民黨主席選舉，也別對時局說三道四，對於中國來說，他唯一的「剩餘價值」，大概就是把家搬到太平島去住，在那裡繼續堅持十一段線。

馬英九在台灣把政權丟了，中國的共產黨知道要看不起，那麼剩下的國民黨羽翼，還需要提嗎？如果是連「一家親」的老共都以鼻孔哼氣的對象，台灣人有什麼理由需要理會這一年來根本不成隊伍的國民黨？

蔡英文的民調不高，不外兩個原因，一是希望改革者，嫌她的速度太慢，怪她沒掌握章法；二是既得利益者，氣她進行人民公審，恨她剝奪個人權益。如果再對照支持度相當幅度高於滿意度，那就表示支持卻不滿意的這些人，基本上認為這個政府大致的決策方向是對的，但是施政的效率或品質不夠好，因而感到失望。則這些人顯然是屬於較進步的選民，他們對於站在政策對立面的國民黨，如何可能支持，更難有滿意可言。既然淪為被改革的標的或反改革的幫閑，則國民黨有什麼數落蔡英文的空間？

今天是國民黨主席選舉投票日，等新主席選出後，看他（她）的領黨路線怎麼回應最近多數民調數字背後的意義，才能決定國民黨可不可以開始有說話的份。