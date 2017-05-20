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蔡英文：為台灣做事 不為民調做事

2017-05-20

〔記者李欣芳、鄭鴻達、施曉光／台北報導〕蔡英文總統就職今天屆滿一週年，她昨說明一年來推動的五大主要改革與重點工作，指近來不少民調顯示多數國人支持她，卻也表現出對她的不滿意，這些她都虛心接受，政府會堅持下去，做得不好的及不夠的地方，會虛心改進，「改革的腳步不會停止，這是我對所有執政團隊的命令」。

蔡總統說，選擇在第一任、第一年，就推動最困難的改革，過去的總統沒人會這樣做；從民調精算的角度，這並不是最好的選擇，不過，「我不是為民調做事，我是為台灣做事」，民調的起伏是預料中，也是必須付出的代價。

總統強調，只要對改革有利，政府不怕得罪人。她不是獨斷獨行的政治強人，是在民主政治下，有堅強改革意志的領導者，而現在所做的，是過去幾任總統想做卻都沒有辦法做的改革。

蔡總統在接見「二○一七海外華文媒體人士回國參訪團」時表示，經濟結構轉型是政府最優先項目，過去一年，台灣各項經濟指標都有進步。

總統說，年金改革相關法案已進入最後階段審議，外界有一些人批評，覺得改革太慢、幅度不夠大。但退休金是攸關每個人切身利益，本就是非常複雜和困難的改革，用一年的時間，來解決數十年累積的問題，這一切是值得的。

在司法改革方面，總統說，正透過民主程序籌備司改國是會議的議程，這過程中有一些爭議和意見，但請相信政府的決心，會堅持到底，絕對不會半途而廢。

蔡執政週年 馬拒絕評論

立院親民黨團則召開記者會，以「官僚包圍、諸侯綁架、戰略失焦、備多力分」總結蔡政府一年的執政成果；黨團總召李鴻鈞說，蔡政府強力通過一例一休，造成不好的後果，且開太多戰場，無法集中於利國利民的單一政策，他認為，蔡政府想學司馬光砸缸救人，結果一次砸破太多快被淹沒。

前總統馬英九昨面對媒體要求評論蔡英文一年來的執政，始終拒絕回應，媒體要求給蔡英文打分數，他則面帶微笑反問媒體，「你覺得呢？」

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  • 總統蔡英文520就職滿週年前夕，19日上午在總統府接見「2017年海外華文媒體人士回國參訪團」；並發表談話。（中央社）

    總統蔡英文520就職滿週年前夕，19日上午在總統府接見「2017年海外華文媒體人士回國參訪團」；並發表談話。（中央社）

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