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涉收賄3百萬 洪慈綪夫婦 貪污罪起訴

2017-05-20

〔記者葉永騫、陳彥廷／屏東報導〕因廣大興漁船案聲名大噪被稱為「洪大姊」的屏東無黨籍縣議員洪慈綪，涉嫌與夫婿黃志威在琉球鄉工程綁標、圍標收取廠商回扣三百萬元，屏東地檢署依貪污罪起訴洪慈綪夫婦，法官並裁定其夫黃志威繼續羈押。

洪慈綪昨天表示，她未收到地檢署的起訴書，對於相關內容並不清楚。

屏東地檢署主任檢察官陳韻如指出，該案原本是檢方在追查琉球鄉長陳隆進涉及納骨塔工程弊案時，又查出琉球鄉其他小型工程也有弊端，進而發現廠商黃志威疑似充當妻子洪慈綪的白手套，向承包道路工程的廠商，收取至少十％的工程款回扣，金額達三百萬元，偵辦時將黃志威羈押禁見，洪慈綪以五十萬元交保。

經過四個月傳訊相關證人和關係人後，檢方將洪慈綪夫婦、鄉長陳隆進等十二人以違反貪污治罪條例等罪提起公訴，由於洪慈綪夫婦否認向廠商收賄，檢察官請求從重量刑。

洪慈綪日前被記者詢問時曾表示，夫妻沒有在琉球包工程，工程的事她不懂，都是老公在處理。

洪慈綪的父親四年前駕「廣大興二十八號」漁船在公海捕魚時遭菲國公務船射殺，她為亡父及漁民討公道，被稱為「洪大姊」，隔年投入選舉當選屏東縣議員，但也捲入賄選案被檢方提起當選無效之訴，最後因罪證不足遭法院駁回，這次再涉入弊案被起訴，引起地方議論。

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  • 屏東無黨籍縣議員洪慈綪。（資料照，記者葉永騫攝）

    屏東無黨籍縣議員洪慈綪。（資料照，記者葉永騫攝）

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