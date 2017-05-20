出席餐會》扁影片致詞：讓我說話 政府就會倒嗎

2017-05-20

中監提「五不」但書

〔記者陳鈺馥、楊政郡／綜合報導〕前總統陳水扁昨晚出席凱達格蘭基金會十二週年感恩募款餐會，即便台中監獄提出要求不得進入活動會場、不演講、不談及政治等「五不」但書，他仍拄著枴杖在「阿扁總統加油」聲中步入會場，並以錄影方式發表談話，更在影片中回嗆「難道讓我說話，政府就會倒！」質疑出席餐會「有那麼嚴重嗎！」

昨募款餐會席開兩百桌，前副總統呂秀蓮、前閣揆張俊雄及游錫堃、前總統府資政彭明敏及台北市長柯文哲等人皆出席參加。

扁進會場 坐主桌

陳水扁於晚間七點半，由民進黨立院黨團總召柯建銘陪同進入會場，未像去年躲在「新娘房」見客。他一到現場就受到熱情簇擁，並坐上主桌。主持人彭文正慫恿他上台致詞，但扁全程都坐在位子用餐。

中監昨認為，凱達格蘭基金會餐會屬政治性活動，與保外期間不得從事政治活動相悖，但尊重醫療小組認為參與活動有助病情改善的評估，同意扁出席，前提是不進入活動會場、不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪。

陳水扁則改以事先錄影、現場播放方式發表談話。他在影片中表示，今天可能是這輩子最後一次講話。接著說，難道只是出席餐會吃幾口飯，就要把他抓回去，去年在台南還可以說話，「今年卻不准我講話」，中監認為餐會是政治活動，但去年卻說不是政治活動，「請問我們的政府，難道讓我說話，政府就會倒！」

陳水扁強調，「沒有偉大總統、沒有偉大政府，只有偉大的人民」，今日多數有可能是明日少數，今日執政明天也能變在野。他同時說，軍公教是國家社會的安定力量，不能把軍公教污名化，與軍公教對立是不智的。扁在用餐一小時後離開會場。

中監：視蒐證結果檢討

對於扁是否違反保外就醫的規定，中監副典獄長林順斌說，目前無法判斷是否違規及該如何處置，需要時間討論，把蒐證到的跡證帶回研判，做出通盤檢討。