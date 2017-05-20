焦點評論》藍營兩岸路線的公投
記者施曉光／特稿
從人頭黨員風波、新進黨員個資外洩、黨代表名額與參選資格修正爭議，到賄選綁樁疑雲，已經紛擾長達四個月之久的國民黨主席選舉，歷經一連串黨內互打後，宛如讓藍營基層悶瞀已久的「大悶鍋」，今晚終於要掀開鍋蓋，結果不論一翻兩瞪眼，或還得再歹戲拖棚兩個星期，今日投票結果不僅是延續前年大選「換柱」以來的「反洪」、「擁洪」力量的駁火，更是一次藍營內部兩岸路線選擇的公投。
回顧這次藍營黨魁選舉，前面十分之九的過程，可以用「亂鬥」形容，在內訌中，幾乎看不到候選人在具有格局層次的論述上聚焦，隱約浮現的就只有兩岸路線問題，在表象上是「深化九二共識、和平協議」VS.「九二共識、一中各表」，直到選戰末期，由於吳敦義接受網路媒體專訪被動提及，國民黨未來沒必要繼續凸出國家統一的立場，洪陣營質疑吳敦義避而不談「九二共識」中的兩岸共謀未來統一，藍營一場「護統」VS.「化統」的路線鬥爭，於焉清晰深刻。
其實，國民黨長期以來為了在政治光譜上極大化，兩岸關係路線的內部矛盾，始終只能成為暗流，從未真正誠實面對並處理國家定位，去年黨主席補選「反洪」本土派推出的候選人黃敏惠，曾經提及中華民國就是台、澎、金、馬的說法，一度觸動敏感神經，但也只是曇花一現，隨及匿蹤漫滅，這次選舉則把問題更加具象化。
如跳針般強調「九二共識、一中各表」的吳敦義，一番不必強調統一的論述，被深藍視為違背黨章、憲法精神的「化統」路線，遭反洪派質疑冒進的洪秀柱，則是站在「護統」立場，主張不能避談未來一中的問題。
面對洪、吳兩岸路線形成對打，就讓另一位與吳敦義同彈「九二共識、一中各表」論調，又與洪秀柱搶食黃復興選票的候選人郝龍斌，只能多次在深藍場合說，有些人提統獨、一中各表、一中同表，但現在國民黨最重要的工作是捍衛中華民國，化解被邊緣化的危機。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 自由廣場》年改 快刀斬亂麻
- 擲筊決定了 豬哥亮告別式620舉行
- 基隆》原民孝女允文允武 獲總統教育獎
- 竹東堆置4千噸垃圾 27日前清除千噸
- 蝦味先、正露丸下架 花縣議員：還買得到
- 平埔族正名修法 中區座談有異見
- 聯合國：南蘇丹政府軍屠殺114名平民
- 護理之家大火 傳6號床邊有不明燒融現象
- 木村拓哉坎城洩老態 草彅剛溜狗路邊拭淚
- 貧民窟變「淨」土 「三重29街」轉型文創商場
- 《維蓮診所 爆Ｃ肝群聚感染》楊梅衛所 週日上午加開抽血服務
- 美運動網站︰扛MLB先發 胡智為夠力
- 愛女戒毒大學畢業 巨星嗨當貼身攝影師
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 全國調酒大賽 新二代選手亮眼
- 越勞跳水躲追打 同鄉丟石斷生路
- 國中會考嚴防停電 緊盯亮度檢測
- 李奧納多情斷丹麥嫩模 瞄準英國跩辣模
- 會考今登場 監考幫盯嗜睡症學生
- 自由廣場》司法改革撈過界
- 《南門護理之家火警》距醫學中心百公里 恆春盼交通、醫療升級
- 中資併購多創建少 美重燃國安疑慮
- 11度入選第一隊 大帝準備登寶座
- 退官不只任獨董 公銀一票財金幫
- 普廷前妻藉基金會 撈數百萬美元房租
- 日職最多╱30而立巨人軍 11人等「岱」升一軍
- 占民地未徵收 議員促編租金補償
- 【小繆思】被偷走的零件
- 川普外訪 美擬宣布1100億美元對沙軍售
- 中央不關心南投?民進黨縣黨部秀成果
- 大林老藥舖 600萬打造中藥文物館
- 〈謠言終結站〉孕婦飲食決定寶寶膚色？ 醫：取決於基因
- 泰坦編舞抓難度 怕變健康操
- 亞曼尼縱容毒趴 高市府鐵腕廢照
- 治脊椎側彎新技術 恢復期短 健保給付
- 企業提供獎學金 預約優秀高職生
- 大提琴家麥斯基 指點台高校生
標題：焦點評論》藍營兩岸路線的公投
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email