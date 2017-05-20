焦點評論》藍營兩岸路線的公投

2017-05-20

記者施曉光／特稿

從人頭黨員風波、新進黨員個資外洩、黨代表名額與參選資格修正爭議，到賄選綁樁疑雲，已經紛擾長達四個月之久的國民黨主席選舉，歷經一連串黨內互打後，宛如讓藍營基層悶瞀已久的「大悶鍋」，今晚終於要掀開鍋蓋，結果不論一翻兩瞪眼，或還得再歹戲拖棚兩個星期，今日投票結果不僅是延續前年大選「換柱」以來的「反洪」、「擁洪」力量的駁火，更是一次藍營內部兩岸路線選擇的公投。

回顧這次藍營黨魁選舉，前面十分之九的過程，可以用「亂鬥」形容，在內訌中，幾乎看不到候選人在具有格局層次的論述上聚焦，隱約浮現的就只有兩岸路線問題，在表象上是「深化九二共識、和平協議」VS.「九二共識、一中各表」，直到選戰末期，由於吳敦義接受網路媒體專訪被動提及，國民黨未來沒必要繼續凸出國家統一的立場，洪陣營質疑吳敦義避而不談「九二共識」中的兩岸共謀未來統一，藍營一場「護統」VS.「化統」的路線鬥爭，於焉清晰深刻。

其實，國民黨長期以來為了在政治光譜上極大化，兩岸關係路線的內部矛盾，始終只能成為暗流，從未真正誠實面對並處理國家定位，去年黨主席補選「反洪」本土派推出的候選人黃敏惠，曾經提及中華民國就是台、澎、金、馬的說法，一度觸動敏感神經，但也只是曇花一現，隨及匿蹤漫滅，這次選舉則把問題更加具象化。

如跳針般強調「九二共識、一中各表」的吳敦義，一番不必強調統一的論述，被深藍視為違背黨章、憲法精神的「化統」路線，遭反洪派質疑冒進的洪秀柱，則是站在「護統」立場，主張不能避談未來一中的問題。

面對洪、吳兩岸路線形成對打，就讓另一位與吳敦義同彈「九二共識、一中各表」論調，又與洪秀柱搶食黃復興選票的候選人郝龍斌，只能多次在深藍場合說，有些人提統獨、一中各表、一中同表，但現在國民黨最重要的工作是捍衛中華民國，化解被邊緣化的危機。