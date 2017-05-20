選前之夜》 吳郝邀馬站台 洪稱不靠大老
〔記者葉冠妤、涂鉅旻、施曉光／綜合報導〕國民黨主席選舉今舉行投票，候選人吳敦義昨晚在新北市板橋體育場舉辦「義起團結拚過半」造勢晚會，前總統馬英九也到場，雖未鬆口高喊支持吳敦義，但感謝吳一路相互扶持，並呼籲各候選人無論選舉結果如何，都要一致支持勝選的人。
包括前衛生署長楊志良、前總統府秘書長曾永權、前立委朱高正、立委李彥秀、蔣萬安、許毓仁等人都到場力挺吳敦義。
馬讚吳郝政績 但未表態挺誰
馬英九表示，他認識吳敦義近五十年，參選台北市長曾向時任高雄市長的吳敦義請益，擔任國民黨主席時邀吳擔任黨秘書長，「他在驚濤駭浪中，穩定把事情做好，讓我印象深刻。」過去十年，吳敦義與他一路相互扶持，所有重大決策，吳敦義都有參加。
馬英九強調，這次黨主席選舉激烈，外界擔心撕裂國民黨，「我告訴他們不會！」任何初選失利的人都要轉而支持勝選的那一方，這是國民黨的精神。他呼籲所有候選人，無論選舉結果如何，一定要團結，「相信每個候選人都有條件做到這一點。」
吳敦義則重申自己堅決反對台獨，未來會在「九二共識、一中各表」基礎上，維持兩岸和平穩定發展，在二○一八年增加執政縣市、二○二○年光復政權。
馬英九昨晚也出席另位候選人郝龍斌在民主廣場舉辦的「新未來共創美好」音樂會。馬英九同樣未明確表達支持，但稱讚郝任台北市長、立委時的政績。
除馬英九外，新竹縣長邱鏡淳、前台中市長胡志強、前交通部長葉匡時，立委費鴻泰、賴士葆、蔣萬安、許毓仁、張麗善、柯志恩、呂玉玲等人也出席。
馬英九列舉郝龍斌在台北市長任內推動悠遊卡、一九九九市民專線、YouBike等政績。馬指出，很多事情，是他市長任內沒做完，郝龍斌幫他做完，他沒做的，郝龍斌幫他做。
郝龍斌則向大家保證，若當選黨主席，一定盡心盡力讓國民黨浴火重生，重新擦亮招牌。
對於吳、郝兩位對手都邀馬英九站台，國民黨主席洪秀柱昨受訪表示，自己希望身邊有更多新臉孔，特別是年輕臉孔，她不迷信大老，選舉也不是靠大咖站台就會贏。
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