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扁能否出席餐會 中監今決定

2017-05-19

〔記者彭琬馨、蘇芳禾、楊政郡／綜合報導〕為協調前總統陳水扁向台中監獄申請出席今晚凱校募款餐會一事，民進黨團總召柯建銘前晚特地赴高雄與陳水扁溝通。柯建銘昨受訪表示，原希望阿扁能比照去年模式，但遭扁拒絕，溝通後由陳前總統遞出申請書，「至少先做到第一步」；至於陳水扁將上台致詞的安排，柯建銘表示「只能再溝通看看」。

台中監獄昨日下午二時許已收到扁的申請書，將針對申請活動內容進行審查，最快今天中午會有結果。

據了解，民進黨團對扁將北上一事感到非常頭疼，日前曾派出立委蔡易餘南下勸說，盼扁向中監提出申請。據悉，扁在第一次提出的申請書把法務部罵了一頓，「邱太三看了臉都綠了」，認為這樣的申請書內容不可能通過，因此黨內派出柯建銘再次南下與陳水扁溝通。

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  • 民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照,記者王藝菘攝）

    民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照,記者王藝菘攝）

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