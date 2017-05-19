國民黨主席選舉》台商透露 中國台辦系統高度關注

2017-05-19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉週六投票，不只台灣藍營高度關注，就連對岸「紅營」也密切觀察。吳敦義上海台商後援會長、象王國際集團董事長黃進能透露，上海台辦曾要他說明為何支持吳敦義，另一位來自北京的台商、皇冠企業集團董事長江永雄說，前國台辦副主任王在希透露，雖然對岸比較愛聽洪秀柱說的話，但吳的當選機率較高。

部分中國台商出席支持國民黨主席候選人吳敦義「做伙拚經濟記者會」，江永雄指出，前天他參加鳳凰電視台節目錄影時，與王在希同台，當王在希被問到吳、洪的當選機率時說，「洪秀柱說的話，老實說，我們比較愛聽，但從判斷來看，吳敦義的當選機率比較高。」

江永雄還說，這是因為吳敦義不論在本土或外省族群中，為人親和、比較融和，吳敦義經常說他不管台灣那條溪都跨得過，但他沒想到自己「連海峽都跨得過」。

黃進能則透露，在中國上海，基本上都是洪秀柱的天下，日前吳敦義上海台商後援會成立，隔天一早八點不到，他就接到台辦的電話，要他去做報告，對方七、八人問他，為何支持吳敦義？他告訴對方說，吳敦義歷練完整，若洪秀柱續任黨魁，國民黨會繼續一盤散沙，唯有吳當選，才能整合國民黨。