國民黨主席選舉 6將今最後衝刺
2017-05-19
吳洪新北晚會拚場 馬幫吳郝站台
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉明日投票，各主要參選陣營在今日選前最後一日，都有選情最後衝刺的安排。目前聲勢最大的候選人吳敦義陣營除了在晚間「選前之夜」於新北市板橋體育場舉辦「義起團結拚過半」造勢晚會，上午還要舉辦「吳敦義與任內閣員有約」座談會活動，找來過去擔任行政院長期間的閣員，壯大聲勢，今晚將參加吳敦義造勢晚會的前總統馬英九，早上也將以特別貴賓的身分出席座談會。
預定出席座談會的前任政務官包括前外交部長楊進添、前財政部長李述德、前新聞局長楊永明、前政務委員李鴻源、前環保署長沈世宏、前農委會主委陳武雄、前衛生署長楊志良、前行政院秘書長林中森、前客委會主委黃玉振、前工程會主委范良銹及前青輔會主委李允傑等人。
詹啟賢北市遊行 韓國瑜臉書直播催票
至於競選連任的黨主席洪秀柱今晚將在新北市板樹體育館舉行「新北市造勢大會」﹔候選人郝龍斌則選擇在台北市中正紀念堂舉辦「新未來共創美好音樂會」活動，並且同樣也邀請到馬英九趕場站台。另一位黨主席候選人詹啟賢今晚會在台北競選辦公室一樓舉辦「中道力量站出來，『５』你相挺之夜」活動，白天則會先到國父紀念館向國民黨總理孫中山銅像獻花致敬，隨即展開「迎向勝利」遊行活動，途中還將特別行經國民黨中央黨部。
韓國瑜今晚則會以在競選總部透過臉書直播的方式，與海內外的支持者直接互動，催票動員。
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