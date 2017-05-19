2017-05-19

北部萬安演習昨天下午登場，總統府內也進行防空疏散演練，總統蔡英文（左二）在國防部長馮世寬（左三）陪同下，經總統府秘密通道走到對面的廉政署（舊國防部博愛大樓）。而總統府內憲兵也穿著防彈背心並手持長槍進行演練。（圖：總統府提供，文：記者鍾麗華）