總統府密道曝光
2017-05-19
北部萬安演習昨天下午登場，總統府內也進行防空疏散演練，總統蔡英文（左二）在國防部長馮世寬（左三）陪同下，經總統府秘密通道走到對面的廉政署（舊國防部博愛大樓）。而總統府內憲兵也穿著防彈背心並手持長槍進行演練。（圖：總統府提供，文：記者鍾麗華）
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