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營救李明哲 李凈瑜晤美副助理國務卿

2017-05-19

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲在中國「被失蹤」已兩個月，赴美尋求國際協助的李明哲妻子李凈瑜，於美東時間十七日拜訪美國國務院與國會，分別與主管人權工作的副助理國務卿班奈特及共和黨眾議員霍格仁等人會面。李凈瑜預計於美東時間十八日下午出席國會聽證會。

李明哲國際救援小組昨在臉書貼出李凈瑜拜會班奈特等美國官員的照片，雙方進行約一個多小時的會談。

李凈瑜強調，她依據「台灣關係法」向美國求助，國務院與會官員則回應，國務院已對李明哲案情有所掌握，班奈特也說，李凈瑜求助美國是正確的。班奈特同時向李凈瑜等人表示，李明哲做的事是了不起的勇敢，他們應感到驕傲。

李凈瑜也拜會霍格仁等人，霍格仁在了解情況後立刻簽署「要求中國立即釋放李明哲」的連署；美國國會幕僚也強調李凈瑜應與美國官方多方接觸，以利後續援救李明哲的行動。

援救李明哲的數個民間團體則選在總統蔡英文就職週年前的今晚舉辦「鴨霸中國，釋放明哲」晚會，強調蔡政府應透過各種外交管道及方式，積極救援李明哲。

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  • 李明哲妻子李凈瑜於美東時間十七日前往美國務院，拜訪副助理國務卿班奈特。 （取自臉書「尋找李明哲」）

    李明哲妻子李凈瑜於美東時間十七日前往美國務院，拜訪副助理國務卿班奈特。 （取自臉書「尋找李明哲」）

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