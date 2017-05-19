葉望輝現身府內 笑說「來買菜」

2017-05-19

〔記者鍾麗華／台北報導〕前美國副總統錢尼的國安顧問葉望輝昨在總統府資政姚嘉文陪同下，參觀總統府，被媒體直擊。被問到見了蔡英文總統嗎？葉望輝反問，「見誰？我是來買菜的！」據了解，葉望輝與蔡總統晤談約一小時，蔡總統先以台語問葉：「吃飽沒？」葉也用台語回答「吃飽了」。但府方不願證實蔡總統此一行程。

是否見了總統 府方不證實

葉望輝此次是受台灣國家聯盟、世界台灣人大會邀請來台，參加二十一日舉行的第七屆「海內外台灣國是會議」，葉望輝將發表專題演講，受邀來賓還包括日本眾議院議員長島昭久、台灣人公共事務會常務委員楊英育、遠景基金會董事長陳唐山、黨產會主委顧立雄。

對於台灣未受邀出席世界衛生大會，葉望輝前天接受電視專訪時以中文表示，這讓「所謂的國際社會」丟臉，民主國家選出自己的領導人，在國際場所代表自己的國家，「但要聽沒有被人民選出來的政府的話嗎？」做為一個美國人來看，這是非常不應該，也不公平。

他認為，所謂「一中政策」，在英文是沒有意義與定義的，大部分美國人不能了解，也不能接受。他希望有更多美國人及台灣的朋友，不要聽北京說法，要支持人民選出來的代表。

葉望輝說，如果問一般的美國人、歐洲人或任何地方的人，「有幾個中國？」他們會反問，「怎麼會有多少個中國？當然是一個中國。」至於台灣是不是中國的一部分？「大部分的人可能會把台灣和泰國搞混而已」。