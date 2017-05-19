駐美日歐盟WTO 擬設政務副代表

2017-05-19

政院推動修法 將可政治任命

〔記者李欣芳／台北報導〕為增加我國外館的用人彈性，行政院院會昨通過外交部所提「駐外機構組織通則修正草案」，若完成修法，部分駐外館將增設政務公使，意即副大使或副代表也可政治任命，人數上限十人。目前規劃先設置美國、日本、歐盟三個外館的政務公使，以及我駐ＷＴＯ代表團的政務副常任代表。

比照簡任第13職等 次長級待遇

立法院日前才為三級機關首長可改為政治任命的修法引發爭議，政院昨送請立院審議的「駐外機構組織通則修正草案」，增設副大使或副代表也可政治任命，預料將在立院引發討論。

外交部次長吳志中表示，外交部所轄駐外館處共一百一十六個，其中十三個館處大使為特任官，若要設置政務公使或政務副常任代表，外館需達到設置兩名公使的規模，目前僅有美國、日本、歐盟與ＷＴＯ等四個館處符合增設條件。

未來是否會擴大其他外館規模、增設政務公使，吳志中說，將視實際需要而定。

根據「駐外機構組織通則修正草案」，未來若駐外大使館的大使為特任官，且設公使（副大使或副代表）二人以上，其中一位公使可列政務職，意即可由總統或外交部進行政治任命。政務公使或政務副常任代表職務，得比照簡任第十三職等，相當於部會次長級待遇。

吳志中表示，設置政務公使是為了配合國家特殊的外交處境，現在常任外交官養成偏重國際政治，但外交面臨許多新興議題的挑戰，例如環境暖化、科技合作、經貿談判、反恐等，希望有特殊專業者也可以進入外交體系，讓用人能有彈性。

吳志中指出，增設政務公使也不能影響常任文官的發展機會，所以總額限制在十人以內，兼顧彈性用人與業務需要。

這次修法也新增派任「名譽領事」的法源依據，明定在未設置駐外機構的國家或地區，可遴派名譽領事，以借重駐地國人與友好人士的政經關係及人脈資源，協助推廣外交工作。