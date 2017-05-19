我世衛行動團 將向WHO遞抗議函

2017-05-19

〔記者吳亮儀、林惠琴／台北報導〕我國沒有收到世界衛生大會（ＷＨＡ）邀請函，衛福部長陳時中明天凌晨仍將率領「世衛行動團」前往瑞士日內瓦；陳時中昨在行前記者會表示，世衛行動團除將在日內瓦舉行國際記者會，也將以書面方式向世界衛生組織（ＷＨＯ）提出抗議。

明凌晨出發 將與美等友邦雙邊會談

陳時中稍早在立院答覆媒體詢問對此行的定位時說，就是「開始行動」、「為未來參與做第一步的準備」！

陳時中在記者會表示，台灣有許多好的醫療經驗及成就可以和全世界分享，例如全民健保體系、還有防疫經驗等。他舉例說，之前ＳＡＲＳ期間，台灣好像孤島，和國際沒有直接聯繫管道，後來勉強度過，但有得到全民防疫體認，後來歷年如H1N1、H7N9疫情，都越來越好，也沒有疫情爆發。

世衛行動團預定在日內瓦舉行國際記者會，陳時中說，會向世衛表達不滿與遺憾，並明確表達台灣需要ＷＨＯ、ＷＨＯ也需要台灣。至於向ＷＨＯ的抗議方式，會以合法方式進行，也「應該會」遞交書面抗議函。

衛福部也公布「世衛行動團」在日內瓦的行程。有關跟友好國家的雙邊、多邊會談，行動團行程目前至少排定十二個時段，陳時中說，除了友邦外，還要和友好國家雙邊會談，「與美國，應該有把握會進行雙邊會談」。

至於是否申請會議旁聽，陳時中表示，「要申請，就會申請，但我想成功機會不大」，一方面抱很小期待，一方面仍在努力，駐日內瓦代表處也仍在協助我國媒體取得採訪權。

此次世衛行動團成員，除有衛福部四署、一司、一處的一級主管，還包含前疾管署長郭旭崧、外交部前無任所大使吳運東兩名顧問。