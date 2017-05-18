世大運反恐 將設維安指揮中心

2017-05-18

〔記者李欣芳／台北報導〕二○一七台北世大運將在八月十九日到卅日舉行，行政院長林全昨在主持治安會報時關切世大運維安與反恐，指示移民署持續加強國境安全管理，阻絕不法活動於境外，為加強維安，會中並決定，將在八月十二日開幕前成立世大運維安指揮中心。

林全︰阻絕不法於境外

林全表示，希望藉由這次世大運展現我國進步形象，並檢驗中央及地方政府舉辦大型賽事的執行能力，維安是賽事最根本的工作，請台北市政府和警政署持續掌控進度，並請國防部、財政部關務署、海巡署及法務部等相關部會，務必在賽前做好相關支援與應變整備，期待中央及地方政府通力合作，徹底執行世大運維安。

內政部會中提出「二○一七台北世界大學運動會警衛安全維護工作報告」，林全表示，今年世大運是非常重要的大型國際賽事，屆時估計有一萬多名外籍人士來台參加，他要求阻絕不法活動於境外。

這次世大運維安將由主辦單位台北市政府全權負責，林全昨裁示，中央全力支援北市的維安，並由台北市協調、新北市、桃園市及新竹縣、市其他四縣市，總共五縣市地方政府共同努力做好維安工作。

內政部表示，台北世大運競賽場館分布於台北市、新北市、桃園市及新竹縣、市等五縣市，將針對賽事的一般及特殊狀況進行分析，並擬訂相關計畫，規劃選手村、開閉幕期間及各賽事場館警衛安全，同時強化講習訓練、狀況演練以及期前各項治安維護工作。