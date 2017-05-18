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最後一場政見會╱國民黨主席選舉 六選將喊團結

2017-05-18

〔記者廖雪茹／竹北報導〕國民黨主席選舉週六投票，最後一場政見發表會昨天在新竹縣竹北市民眾活動中心舉辦，近七百名黨員出席；六名候選人都卯足全力衝刺，強調要砲口對外，團結才能重新贏回政權。

爭取連任的洪秀柱認為團結不是利益交換、資源分配，而要靠理念。她強調「九二共識」就是兩岸追求未來的統一，兩岸共同簽訂和平協議。

第二個上台的詹啟賢表示，為何國民黨民調上不來？重點是要改變觀念、換腦袋，選出和以前不一樣的黨主席，推出新做法，才能重振士氣，並把失聯黨員找回來，吸引年輕人加入，改變體質。

吳敦義強調，國民黨終極目標是二○二○年能夠撥亂反正，但再不團結，恐怕連制衡的力量都沒有。欲重返執政，要慎選領頭羊，他並暢談行政院長任內經濟成長，競爭力提升並調整軍公教薪水和基本工資。

韓國瑜則說，在他遭受抹黑迫害時，未見國民黨挺身而出，反觀民進黨卻是全力支援同志， 國民黨出了問題，組織要改造、論述要深化、人才要培養、對人民要更謙虛。團結都未必勝選，再分裂將「必死無疑」。

郝龍斌說，若他當選黨主席，半年內將推動地方黨部主委直選，並說前瞻基礎建設計畫應用在民生改革，幫助年輕人，但民進黨卻用在利益的分配，所以他發起網路連署要求退回重編，抵制不公不義的年金改革。

最後上台的潘維剛除批評年金改革粗暴、一例一休蠻橫、兩岸關係重創及前瞻計畫債留子孫，並提及多年來從事保護婦女的工作及推動相關法案，強調國民黨要有反省能力，給人民期待，才能贏得民心。

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  • 最後一場國民黨黨主席選舉政見發表會，昨天在新竹縣竹北市民眾活動中心舉辦，吸引近七百名黨員聆聽，六名候選人都卯足全力衝刺。（記者廖雪茹攝）

    最後一場國民黨黨主席選舉政見發表會，昨天在新竹縣竹北市民眾活動中心舉辦，吸引近七百名黨員聆聽，六名候選人都卯足全力衝刺。（記者廖雪茹攝）

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