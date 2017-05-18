總統府便衣憲兵 下月變「黑衣人」
2017-05-18
〔記者涂鉅旻／台北報導〕負責總統府、總統官邸衛戍任務的憲兵二一一營、三三二營便衣哨，目前穿著有「馬來衫」之稱的淺綠色長襯衫，搭配西裝褲、皮鞋執勤，但因裝備攜帶不便，將在六月一日起，全面換裝為黑色勤務服，皮鞋也改為勤務靴，盼兼顧儀態端正與勤務執行需求。
憲兵指揮部參謀長馮毅昨表示，現行總統府、總統官邸便衣勤務服於二○○七年配發至今，官兵勤務裝備攜帶、突發狀況應處不便，為使憲兵官兵穿著優質勤務服，故研改現行服裝樣式，以達外觀簡潔、穿著靈活、可快速運動、舒適等條件。全案總預算約八百六十萬元，一人費用約四千八百餘元。
憲兵新式勤務服裝備共有七大項，分別為勤務帽、公發太陽眼鏡、勤務襯衫、勤務褲、勤務背心、勤務腰帶、勤務靴等七項，皆採黑色配色。其中，新增的勤務背心，立領口裝設內藏式麥克風，以利於官兵方便使用無線電，右胸前有「ＭＰ」（英文憲兵Military Police縮寫）字樣，左胸為憲兵徽，背心後方上緣也有憲兵字樣。
勤務褲、鞋子部分，一改過去穿著西裝褲、公發皮鞋，改穿耐磨損、防潑水，大腿外側設置口袋的勤務褲，以及軍備局生產製造中心二○五廠研發的黑色麂皮勤務靴，改善皮鞋不宜久站、無法快速應變的缺點。褲子也不須像憲兵操作服一樣打綁腿，褲管自然下垂蓋住靴筒。
憲兵黑色勤務服首波換裝單位為二一一營、三三二營，且僅限於執行便衣哨勤務官兵，著甲種服、乙種服執勤的官兵服裝樣式未變。至於未來其他憲兵單位是否換裝？馮毅表示，如經後續評估，這套服裝符合各項需求，未來憲兵隊、反恐制變、司法警察任務等也可能做相關研改。
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