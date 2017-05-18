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海陸年底前換裝 改數位虎斑迷彩

2017-05-18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕軍方一度考慮廢除海軍陸戰隊「虎斑迷彩」野戰服，引發陸戰隊退伍官兵反彈，促使國軍保留此傳統。國防部昨召開記者會，首度展示數位虎斑迷彩野戰服，預計明年元旦以前換裝完畢，月底漢光演習時，就有一個營的陸戰隊官兵身著數位虎斑迷彩服，藉演習驗證新式服裝。

偽裝效能 優於現有虎斑迷彩

海軍陸戰隊指揮部參謀長劉豫屏昨表示，海軍陸戰隊現今穿著的戰鬥服，自一九七九年沿用至今，不過，現今歐美大部分國家，以及我國陸軍野戰服均已結合相關科技，研發新式數位迷彩服，為滿足陸戰隊野戰偽裝隱蔽需求，已進行數位迷彩研發、換裝工作。

雖陸戰隊數位虎斑迷彩野戰服，和現今野戰服外觀差異不大，但劉豫屏指出，新式服裝經過人眼觀測、電腦偽裝數值計算、綜合評估等測評後，去年十二月在高雄左營海灘等地進行相關實測作業，其偽裝效能比現今迷彩服優秀卅三％以上。另外，新式防彈背心等戰鬥個裝，也將配合新型野戰服換裝撥補。

劉豫屏表示，陸戰隊約有九千餘名官兵，換裝總預算約四千九百餘萬元，每人每套約二九五二元，新服裝更耐磨、透氣、輕便，和現行款式有「天壤之別」，明年元旦以前，陸戰隊全數官兵將換裝完成。

海軍陸戰隊指揮官陳子鳳昨也透過陸戰隊臉書專頁發表公開信指出，陸戰隊自去年六月起，在總統蔡英文及國防部長馮世寬支持下，由中科院進行「數位虎斑迷彩野戰服」研發，預計五月在澎湖山水海灘進行兩棲登陸操演時，將研發成果、勤務訓練等呈現在國人面前，未來更將持續戮力各項戰備訓練任務，發揚陸戰隊精神，延續「虎斑迷彩」的榮耀。

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  • （取自海軍陸戰隊臉書）

    （取自海軍陸戰隊臉書）

  • （取自海軍陸戰隊臉書）

    （取自海軍陸戰隊臉書）

  • 海軍陸戰隊將陸續換發數位迷彩野戰服，維持傳統保留虎斑迷彩，預計明年元旦前完成換裝。（記者涂鉅旻攝）

    海軍陸戰隊將陸續換發數位迷彩野戰服，維持傳統保留虎斑迷彩，預計明年元旦前完成換裝。（記者涂鉅旻攝）

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