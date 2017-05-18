政院回應國民黨質疑︰警政署長、調查局長維持常務任用
2017-05-18
〔記者李欣芳／台北報導〕立法院司法法制委員會週一初審通過「中央行政機關組織基準法修正草案」，三級機關首長若涉及國家重大政務，可改採政治任命，引發國民黨陣營質疑蔡政府要將調查局長與警政署長改為政治任命，不過，行政院人事行政總處相關官員昨表示，警政署長與調查局長，因業務性質特殊性，不適用「中央行政機關組織基準法」的規定，亦即依現行基準法的規定不得政治任用，仍將維持現行常務職任用的規定。
營建、體育署長 可望改為政務官
據悉，蔡政府考慮未來涉及制訂政策性質較高的三級機關首長，例如內政部營建署長、教育部體育署長，可望改為政治任命。
對於修法規定三級機關首長若涉及國家重大政務，可改採政治任命，有媒體指包括負責治安偵防的警政署長、調查局長等，都可能是由政務官出任。國民黨團總召廖國棟受訪時對此批評，這樣修法會讓文官體制崩潰，全案在三讀前國民黨一定會拉下協商，不會任由民進黨破壞文官體制。
行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮昨說，有關哪些三級機關首長將改為政治任命，待立院三讀修法通過後，會再提報行政院進行討論；至於在野黨立委質疑調查局長與警政署長將改為政治任命，這是有所誤解。
人事行政總處表示，立院修法增訂三級機關的政務人員以廿五人為上限，多數三級機關仍將以常務任用，兼顧政府多元用人彈性需求及常任文官的發展。未來並不會讓所有三級機關首長都改為政務職務，而是將「涉及國家重大政務」，亦即負責政策擬議且預算規模高，影響部會重大施政之機關才採雙軌任用制度。
人事行政總處說，檢察、調查、警察等機關，因業務性質具特殊性，有別於一般行政機關，已排除中央行政機關組織基準法的適用，因此未來這些機關的首長仍將維持現行任用規定，不會改以政務職務進用。
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