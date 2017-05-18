立院初審╱內政、經濟兩部 改為二政次一常次

2017-05-18

國民黨團批分官分贓 吃相難看

〔記者彭琬馨、鄭鴻達／台北報導〕立法院內政、司法法制委員會昨初審通過「內政部組織法第十八條修正草案」與「經濟部組織法第二十四條條文修正草案」，將兩部會的政務次長人數由一人改為兩人、常務次長由兩人減為一人。會議主席民進黨立委段宜康裁示，全案送交院會，不需經由朝野協商。但國民黨團批評執政黨急修法擴張政務官員額，是在分官位、分贓，「吃相難看」。

段宜康︰修補馬任內沒完成的事

段宜康回應說，二○一一年陳冲當行政院長時，把包括內政部、經濟部等組織法修正案送進立法院，當時就是把「二常一政」修正為「二政一常」，此次修法是修補前總統馬英九任內沒完成的事、建立制度一致性，否則就是立法怠惰。

此外，司法及法制委員會十五日初審通過「中央行政機關組織基準法修正草案」，三級機關首長得列政務職務，總數以廿五人為限；二級機關得置副首長一人至四人，其中一人應列常任職務，其餘列政務職務，政務職務總數以五十二人為限。

國民黨團書記長王育敏昨召開記者會質疑，當天立委都忙著顧經濟委員會的前瞻條例草案，司委會實質審查時間不到半小時，就通過如此重大的文官制度變革，且架空銓敘部的意見，也未併案審查考試院版本，外界當然質疑是在分官位、分贓，若按此次版本執行，一個部會內可能出現一常次、三政次；文官培養不易、文官體制建立不易，如此破壞文官體制，是否對推動業務有何好處，希望總統蔡英文不要把考試院銓敘部邊緣化。

國民黨立委林為洲也質疑，可以政務任用的總統府秘書長懸缺半年而不補實，執政黨邏輯實在矛盾，難道是在閃避國會監督？

段宜康則說，「如果王委員當天急著在群賢樓九樓噴氣泡水，不來這邊發言、不來提意見，不能怪我」。