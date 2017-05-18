藍擋前瞻又要前瞻 綠諷秀下限
〔記者彭琬馨、鄭鴻達、楊淳卉／台北報導〕立院經濟委員會本週一初審通過「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨痛批是債留子孫，民進黨高屏地區立委昨召開記者會回擊。擔任召委的邱議瑩拿出會議資料強調，出身高雄的國民黨立委黃昭順與陳宜民自己也對前瞻條例提出修正動議，「跟行政院一模一樣，連字都沒改」；邱議瑩痛批，國民黨認為前瞻只是撒錢，自己也該說清楚提出的計畫「要做什麼」，否則為了杯葛而杯葛就是「秀下限」。
兩藍委提案金額超過政院版
國民黨團一面阻擋前瞻條例草案，藍委卻又跟進提案、甚至預算規模超過政院版的八千九百億元，其中花蓮立委徐榛蔚提的修正動議預算編列更高達一兆元，孔文吉提九千零五十億元，另有多位藍委與政院版一樣是八千九百億元。
繼日前綠營中部地區首長聯合召開記者會替前瞻計畫背書後，民進黨多位高屏地區立委昨也接力上陣，痛批國民黨一邊杯葛前瞻，一邊卻又提出同樣內容的草案，根本是「為杯葛而杯葛」。
國民黨團副書記長林為洲表示，國民黨立委對前瞻計畫原本也是充滿熱情，所以沒有黨版，開放所有立委提案，讓大家都能暢所欲言，但總統蔡英文連計畫都還沒送到立法院就到處去講，先射箭才畫靶，把預算的額度、地區分配完了，才將法案送進立法院，計畫也沒有評估，因此要把關；國民黨立委李彥秀表示，沒有民代會反對地方建設，但民代也要為預算把關，民進黨不要將把關都抹黑成反對建設。
國民黨：勿抹黑把關成反建設
為讓年金改革法案與「前瞻基礎建設特別條例草案」及前瞻基礎建設預算儘快過關，立法院擬加開三次臨時會處理，立法院民進黨團書記長李俊俋昨受訪表示，最快可能六月十四、十五日就會召開第一次臨時會，但三次臨時會的確切時間與處理法案為何，十八日與行政院便當會將充分溝通決定。
李俊俋指出，根據黨團規劃，第一次臨時會將處理年金改革法案及「前瞻基礎建設特別條例」；第二次臨時會將請行政院長林全到立法院報告前瞻特別預算，並進行審查；第三次則是特別預算三讀，此外還有促轉、國營事業預算等。
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