台灣世代智庫民調：就職週年 蔡不滿意度逾5成
2017-05-18
〔記者蘇芳禾、施曉光／台北報導〕蔡政府執政將滿週年，台灣世代智庫昨日公布最新民調，蔡英文總統滿意度四十一．三％，不滿意度五十二．九％。而支持蔡英文總統的民眾佔五十四％，不支持的佔三十九．七％。
總統府：人民盼盡快看到改革成果
對於近期多項民調結果，總統府發言人林鶴明指出，民調各自不同，但是唯一共同點是人民對改革的急切，希望盡快看到成果，過去一年來，蔡總統與執政團隊願意承擔過去政府不願意做或半途而廢的項目，從而全力以赴，政府有這樣的決心與努力。
台灣世代智庫民調結果顯示，對於二○二○總統選舉，若以蔡總統、新北市長朱立倫和鴻海董事長郭台銘三人相比，三十七．六％民眾支持蔡總統，郭台銘三十．一％，朱立倫十五．三％；若以蔡總統、朱立倫和台北市長柯文哲三人相比，支持蔡總統的有三十一．九％，朱立倫二十五．八％，柯文哲則有二十一．八％。
對於國民黨主席選舉議題，前副總統吳敦義支持度二十二．三％、前台北市長郝龍斌二十一．八％、國民黨主席洪秀柱二十一．二％，這三人支持度相差不遠，其他候選人的支持度則偏低。
整體而言，民眾對民進黨好感度最高、有三十九．四％，其次是時代力量三十．三％，接著為國民黨二十五．二％和親民黨二十三．九％。
國民黨智庫昨也公布一份民調，在政黨支持度方面，表態支持國民黨的有十九．九％，十六％支持民進黨，六．六％支持時代力量，二．七％支持親民黨，保持中立的則高達五十二．四％。
藍智庫：六成四認年輕人發展沒更好
國民黨智庫公布的「蔡英文在教育及文化相關領域之施政民調」顯示，有六十四．九％的民眾認為蔡英文總統上任後，年輕人沒有更好的發展機會，認為有的只有十三．五％；四十一．九％的民眾認為蔡政府對二二八事件所做的轉型正義，並沒有促進族群和諧，認為有的只有十五．七％。
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