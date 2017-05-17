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新南向催速 我有機會攬獲公共工程
2017-05-17
〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動新南向政策，未來將強化公共工程、觀光與跨境電商三大具潛力領域的佈局，盼在今年底新南向十八國來台觀光人數成長到一百八十萬人，後年更成長到二百廿萬人。行政院官員昨透露，我國也正與東南亞某國洽談公共工程商機，為該國興建公路，成局的機率頗大。
政院經貿談判辦公室官員說，有關興建這個東南亞國家的公路，經接洽，目前為止雙方的共識很大，東南亞國家有許多國家的基礎建設，但政府的預算有限，因此考慮外包給其他國家，藉由外國的資金與技術，加速完成其公共建設，政府則要協助民間業者到新南向目標國爭取這類的商機。
政府已就新南向國家的數件公共工程案展開評估，近期私下接洽一件，不過，這位官員說，為避免中國杯葛，導致節外生枝，洽談中的這個東南亞國家目前還不便曝光。這件公共工程雖然規模不大，卻是我南向爭取公共工程商機很好的「練兵」場域。
新南向未來將聚焦在「推動產業人才發展」、「醫療衛生合作及產業鏈發展」、「創新產業合作」、「區域農業發展」、「新南向論壇及青年交流平台」等五大旗艦計畫，並在「公共工程」、「觀光」、「跨境電商」等三大新南向具潛力領域擬定推動計畫，加強扎根及佈局。
來台觀光客後年可達220萬
在觀光部分，官員表示，新南向十八國在今年一到三月來台旅客較前一年同期成長三十三．二六％；去年六月到今年三月為止，新南向十八國來台旅客人次為一六三萬二六一○人，較去年同期成長二十二．六一％。交通部並預定新南向十八國今年來台旅客人數成長到一百八十萬人、明年二百萬人，後年更成長到二百廿萬人。
鑑於東南亞國家經濟成長快速，內需市場大，政府未來也將協助我業者拓展新南向國家的電子商務等跨境電商商機，不過，官員說，這部分尚待相關部會提報具體計畫。
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