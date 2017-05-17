僑務會議 蔡力推前瞻與新南向

2017-05-17

〔記者王榮祥、洪臣宏／高雄報導〕第五屆全球僑務會議在高雄展覽館登場，總統蔡英文昨親自出席開幕式並發表談話，她向三百多位僑胞代表闡述前瞻建設與新南向計畫，強調前瞻建設可均衡城鄉發展、點燃國內經濟火苗，新南向則是以高雄為門戶、積極參與區域繁榮與發展，她並希望僑界領袖在當地發揮影響力，成為新南向橋樑。

盼僑領當新南向橋樑

蔡指出，政府有明確的改革藍圖、景氣也正在復甦，現在正是大家攜手努力，讓世界看到台灣經濟與文化實力的時刻，期待僑界領袖發揮人脈、經驗，扮演國內企業與國際市場橋樑，向國際行銷台灣產品、文化與價值。

這次是僑務會議首度在台北以外地區召開，會議主題為「前瞻僑務新局、共創臺灣未來」，有來自六大洲六十八國、三百多位僑務委員、僑領等人士齊聚，會議將進行到十八日。

蔡英文總統昨在開幕式致詞時提及台灣正推動多項產業轉型與建設，包括智慧機械、國防、新循環經濟等，政府不斷引導企業資金投入研發、已逐漸有成果。

蔡也提到前瞻建設與新南向，指前瞻建設可均衡城鄉發展、充足下個世代基礎設施、加速產業升級、活化內需市場、提升整體競爭力，重新點燃經濟火苗。

新南向是要深化與東南亞、南亞國家交流，這些國家本來就跟台灣有經貿互補與文化互動；這次會議選在高雄舉行，因為高雄是台灣重要海港、新南向關鍵門戶，以此宣示台灣用具體方式，積極參與區域繁榮與發展。

蔡總統昨天並視察中鋼，她指出，不論是5+2產業創新研發計畫，或是前瞻基礎建設，都少不了中鋼參與，中鋼已走過半世紀，「下個五十年會更精彩」。

她說，5+2產業、國防面向的潛艦國造，都需要中鋼的技術支援，綠能面向的離岸風電，也必須仰賴中鋼的產品和服務，在物聯網、生醫和航太的材料供應鏈之中，中鋼也有一席之地。