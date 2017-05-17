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歷經56天航程 敦睦艦隊返抵左營

2017-05-17

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍一○六年敦睦遠航訓練支隊在歷經長達五十六天的國外航行訓練後，順利完成敦睦邦誼及宣慰僑胞的任務，昨天依計畫返抵左營軍港，大批官兵家屬在碼頭熱烈相迎。

海軍敦睦遠航在近十年間，曾分別到訪過新加坡、馬來西亞及印尼等非邦交國，至於今年有無到訪相關非邦交國，軍方則是不作評論。

軍方官員指出，今年敦睦艦隊到訪所羅門群島、馬紹爾群島及吉里巴斯等邦交國，受當地國政府及僑胞熱烈歡迎。

敦睦遠航訓練是海軍的一項優良傳統，自五十五年開始迄今，主要目的在執行官校應屆畢業生航行訓練，今年支隊是由磐石軍艦、西寧軍艦及張騫軍艦共同編成，讓海官畢業生將在校所學之理論基礎與艦艇實務能夠相互印證。

海軍司令部昨指出，本次航訓期間，除完成既定任務外，在各納編艦航行時，進行各項戰備訓練；同時支隊為官兵策劃一系列的文康活動，讓全體官、士、生、兵，在執行航訓任務期間，能保持高昂的士氣與戰力。

海軍指出，敦睦遠航訓練任務主要在提升支隊官兵遠航作戰能力，讓官校應屆畢業學生，藉由遠航期間艦上各項武器裝備及課目的操演訓練，提升官兵學生的本職專長；另支隊所到之處，受到僑胞熱烈歡迎，藉參訪互動的過程，凝聚僑胞情誼，圓滿達成本次敦睦任務。

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  • 敦睦遠航訓練支隊艦上官兵家屬，在碼頭開心獻花給遠航歸來的英雄。（軍聞社）

    敦睦遠航訓練支隊艦上官兵家屬，在碼頭開心獻花給遠航歸來的英雄。（軍聞社）

  • 由磐石軍艦、西寧軍艦及張騫軍艦共同編成的海軍敦睦遠航訓練支隊，歷經五十六天航程，昨天返抵高雄左營軍港，拖駁船噴起歡迎水柱。（軍聞社）

    由磐石軍艦、西寧軍艦及張騫軍艦共同編成的海軍敦睦遠航訓練支隊，歷經五十六天航程，昨天返抵高雄左營軍港，拖駁船噴起歡迎水柱。（軍聞社）

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