遭策反當共諜 空軍退伍上尉判3年半

2017-05-17

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院昨天審結空軍退伍上尉陳國瑋共諜案，陳在中國協助我方情報人員匯款到對岸，竟反遭中國吸收當共諜，企圖行賄我方情報人員，高院痛批陳受國家栽培，卻助敵當共諜，依國家情報工作法的間諜未遂罪、貪污治罪條例的違背職務行賄罪等罪名，判處三年六個月有期徒刑。

陳國瑋回台刺探情報

意圖吸收我情報人員

判決書指出，陳國瑋八十二年九月從空軍官校畢業，九十年以上尉軍階退伍，前年四、五月間到中國依親經商並在上海開餐廳，陳提供管道讓我方情報人員匯入工作經費到指定帳戶，提供我方佈建中國的情報人員使用，遭中國國安部門查獲，並從陳男處所取得相關資訊。

中國國安部認為和陳國瑋交往、綽號「小奇」的廖姓人士是我方情報人員，小奇任職的機關、身分、業務、工作職掌和負責聯管的情報或「情協人員」身分，具有情報價值，因此反過來吸收陳國瑋回台刺探和蒐集情報，由陳向「小奇」行賄，還好「小奇」警覺性高，沒有實際洩漏情報資訊。

本案經軍事情報局主動反映回報後，調查局和軍方聯手於去年十月二日將陳國瑋逮捕到案，移送高檢署偵辦，並在隔天向法院聲押，移送高院訊問後，認定陳有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見至今。

庭訊時，陳國瑋否認當中國間諜，只承認刺探、收集國家機密和軍事情報，以及行賄「小奇」，但高院不採信他的辯詞。

高院認為，本案因遭陳國瑋刺探、收集情報的「小奇」警覺性高，沒有實際洩漏國家機密給陳，陳雖沒成功收集情報，未造成國安的重大實質損害，但仍屬未遂犯，高院痛斥陳曾任軍職並受國家栽培，應以國家安全和福祉為依歸，竟不潔身自愛，遭中國利誘威脅，被對岸吸收後當起共諜，判刑三年六個月。