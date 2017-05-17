教唆洩密案二審開庭 柯馬互嗆

2017-05-17

〔記者項程鎮、黃欣柏、謝君臨、溫于德／台北報導〕高等法院昨首度開庭審理前總統馬英九遭立委柯建銘自訴教唆洩密等案，柯在庭外痛批台北地院不該判馬無罪，「形同化身為馬的辯護律師」，不只公然掩護，甚至是枉法裁判；馬英九則當庭發表三點聲明，認為「判我無罪十分正確」。

北院行政庭長廖建瑜則說，尊重當事人的意見。

柯指控馬在一○二年「九月政爭」時涉嫌教唆洩密，指使時任檢察總長黃世銘向其洩漏偵查中秘密與應保密的監聽資料，以及開記者會指責柯請託關說，涉及加重誹謗罪。一審時，北院以罪證不足為由判馬無罪，柯上訴後，高院首度開庭。

柯建銘︰一審護馬判無罪

柯建銘指出，一審判無罪的關鍵理由是，無法拿到關鍵八十八秒、馬英九的通聯監聽譯文；柯說：「這是開玩笑嘛！我怎麼可能拿到總統的通聯譯文」；柯強調，對二審官司非常有信心。

柯的律師陳一銘等人當庭質疑，馬先前聲稱，黃世銘當年九月一日凌晨接獲馬隨行秘書林有振打去的電話，其實可能是馬自己致電教唆黃洩密，陳一銘認為，當天林也接到馬的電話，顯示林不在官邸，更不可能用馬的手機聯絡黃。

柯建銘的委任律師曾勁元也認為，時任特偵組檢察官楊榮宗和黃世銘的證詞有落差，希望傳喚楊與林有振，以及調閱北檢另案起訴馬的卷證；馬的律師對傳訊林沒意見，但反對傳喚楊，認為楊無法證實關鍵電話是誰打的，合議庭表示會再評議。

馬英九︰判無罪十分正確

馬英九當庭發表三點聲明，強調：「我沒有犯罪」，「原審判我無罪十分正確」，還批柯上訴就證明他對關說司法個案的違法失德行為，全無悔改認錯，讓人遺憾。

除這起自訴案外，台北地檢署先前對「九月政爭」馬的另兩項犯罪嫌疑提起公訴，在北院審理中，其一為當年八月卅一日深夜黃世銘離開官邸後，馬隨即向時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強洩漏案情，涉嫌洩密；二為同年九月四日馬指示黃向江報告案情，涉嫌教唆洩密。