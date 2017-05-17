白色恐怖救濟機制 司改會議促設特委會

2017-05-17

〔記者張文川／台北報導〕司改國是會議第一分組昨通過，為促成轉型正義，平反戒嚴時期受到不當軍事審判的受難者，建議政府應創設特別委員會，做為白色恐怖的特別救濟途徑，並修訂國家安全法第九條第二款「叛亂、匪諜案定讞者不得上訴」之規定。

分組並建議，「特別委員會」由具備轉型正義涵養的專家學者、律師、社會公正人士依比例組成，為保障審查程序，須借重司法人員的專業，使具法官、檢察官資格者，出任一定比例的委員。

叛亂、匪諜案定讞 可上訴尋求平反

除特委會的受理管道，會中也決議政府應開放當事人上訴的司法救濟途徑，修訂國家安全法中有關叛亂、匪諜案定讞者不得上訴的現行規定，允許受判決人或家屬可依循法院程序提出上訴，尋求平反、賠償、回復被沒入的財產；政府並應給予必要協助，例如廣為宣導周知、保障當事人閱卷權、對司法人員和律師施以協助培訓、提供法律諮詢與扶助等。

避免冤案救濟無辜 研修再審制度

分組昨並無異議通過「強化救濟無辜」相關決議，建議研修再審制度，增列「判決違背法令」事由為再審要件，人民可直接對有罪定讞判決提出再審，並賦予當事人辯護權、閱卷權、陳述意見權、聲請調查證據權；另由政府研議設置獨立行使職權的「刑事確定案件檢視機制」，專門調查有罪確定的案件，替無辜者聲請或促使再審。

分組召集人羅秉成說，目前聲請再審的獲准率僅千分之三，二十多年來，檢察總長提起非常上訴而獲改判無罪的也僅有五件，難以期待其餘千分之九九七都沒有冤案、錯判，為減少冤錯案，會中決議司法院應研修再審制度。

會中並決議增加冤案的救濟管道，研議建置「刑事確定案件檢視機制」，專司調查有罪確定的案件，為無辜者聲請或促使開啟再審。羅秉成說，此機制類似獨立的行政法庭，不會是第四審，調查後仍要向法院聲請或促請再審，獨立行使職權調查司法冤錯案，以制衡、監督司法，此機制未來可能設於監察院或行政院。

為防止司法持續誤判，會中決議建議政府建立「司法錯案研究中心」，分析相關案件，研究誤判原因，列為教材案例，避免冤獄重演；為彌補被冤枉者，司法院應考量適當回復平反者的名譽。