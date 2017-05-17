白色恐怖救濟機制 司改會議促設特委會
〔記者張文川／台北報導〕司改國是會議第一分組昨通過，為促成轉型正義，平反戒嚴時期受到不當軍事審判的受難者，建議政府應創設特別委員會，做為白色恐怖的特別救濟途徑，並修訂國家安全法第九條第二款「叛亂、匪諜案定讞者不得上訴」之規定。
分組並建議，「特別委員會」由具備轉型正義涵養的專家學者、律師、社會公正人士依比例組成，為保障審查程序，須借重司法人員的專業，使具法官、檢察官資格者，出任一定比例的委員。
叛亂、匪諜案定讞 可上訴尋求平反
除特委會的受理管道，會中也決議政府應開放當事人上訴的司法救濟途徑，修訂國家安全法中有關叛亂、匪諜案定讞者不得上訴的現行規定，允許受判決人或家屬可依循法院程序提出上訴，尋求平反、賠償、回復被沒入的財產；政府並應給予必要協助，例如廣為宣導周知、保障當事人閱卷權、對司法人員和律師施以協助培訓、提供法律諮詢與扶助等。
避免冤案救濟無辜 研修再審制度
分組昨並無異議通過「強化救濟無辜」相關決議，建議研修再審制度，增列「判決違背法令」事由為再審要件，人民可直接對有罪定讞判決提出再審，並賦予當事人辯護權、閱卷權、陳述意見權、聲請調查證據權；另由政府研議設置獨立行使職權的「刑事確定案件檢視機制」，專門調查有罪確定的案件，替無辜者聲請或促使再審。
分組召集人羅秉成說，目前聲請再審的獲准率僅千分之三，二十多年來，檢察總長提起非常上訴而獲改判無罪的也僅有五件，難以期待其餘千分之九九七都沒有冤案、錯判，為減少冤錯案，會中決議司法院應研修再審制度。
會中並決議增加冤案的救濟管道，研議建置「刑事確定案件檢視機制」，專司調查有罪確定的案件，為無辜者聲請或促使開啟再審。羅秉成說，此機制類似獨立的行政法庭，不會是第四審，調查後仍要向法院聲請或促請再審，獨立行使職權調查司法冤錯案，以制衡、監督司法，此機制未來可能設於監察院或行政院。
為防止司法持續誤判，會中決議建議政府建立「司法錯案研究中心」，分析相關案件，研究誤判原因，列為教材案例，避免冤獄重演；為彌補被冤枉者，司法院應考量適當回復平反者的名譽。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 生前極力護子女！周刊爆：豬哥亮臨終前 竹聯大老探病
- 努力拍片想留給妻小！ 豬哥亮遺產至少留下...
- 喜劇天王殞落 導演悲悼３老友
- 蔡英文執政週年總體檢》兩岸新模式 民主是底線
- 籃網補強 豪哥出馬招兵
- 日職》8局僅失1分 「巨」投菅野奪第5勝
- 28屆金曲獎主要獎項入圍名單
- 買到偽疫苗 豬農可向業者求償
- 〈Let’s talk〉女友交損友染惡習 阻攔無效惡性循環
- 中國雲南人生小孩 得證明「我老婆是我老婆」
- 柴油車排放數據造假 研究：每年3萬8千人早死
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（下）
- 蔡英文執政週年總體檢》吞忍中國打壓 外交繳白卷
- 3數據看台股 果然老態龍鍾
- 陳克華／植物帝國
- 國民黨：戰爭賠償 於法有據
- 水源枯竭 動物園溼地生態園區淪廢墟
- 穩定南台供水 水利署擬設南化第二水庫
- 41歲魔性之女苦黏珠寶小開 密謀披紗三嫁
- 《謠言終結站》催熟綠頭香蕉 不會致癌安心吃
- 誰把濱崎步吃了？演唱會這一幕讓眾人驚呆！
- 租千萬超跑麥拉倫 撞飛前輪300萬飛了
- 豬哥亮辭世卻顯靈六合彩！號碼竟開出「豬哥亮牌」
- 議員考察北藝 指將成第二個大巨蛋
- 穩定供電 經長有信心 台電戒慎恐懼
- 綠島推地熱發電 拚109年商轉
- 狼師效應 補習班揪團辦良民證
- 台灣奧迪二代 入門價217萬元
- 勒索病毒肆虐 全球「想哭」 北韓「駭的？
- 張雨生紀露霞獲特別貢獻獎
- MSCI調降台股權重 成分股增2刪1
- 國民黨主席改選 洪秀柱嗆：我是中國人
- 《奇美醫院統計》燒燙傷病童 85％在家發生意外
- 林明禎自認夠MAN 想交女朋友
- 六合彩開出豬哥亮牌／5月15日5點10分辭世…全開出
- 為賀歲帝爭座金馬獎 電影圈逾10團體串聯
- 北韓飛彈超進度 文在寅六月會川普
- IS情報 川普洩密給俄外長
- 國中小27連任校長辦學問卷 6校100％適任
- 蔡英文執政週年總體檢》機艦國造 戰略調整 國防大步走
標題：白色恐怖救濟機制 司改會議促設特委會
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email