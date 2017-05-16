兩岸和平協議歧見 吳洪隔空交火
2017-05-16
〔記者林良昇、蔡宗憲、葉永騫、張聰秋／綜合報導〕國民黨主席選舉週六將投票，各候選人積極進行最後衝刺，吳敦義陣營公布國民黨再造白皮書，並與中國台商座談；洪秀柱前往屏東造勢；郝龍斌出席北市與里長有約活動；詹啟賢到彰化拜訪榮民。其中，吳洪兩軍還針對「兩岸和平協議」隔空交火。
針對兩岸關係，吳陣營在白皮書中質疑洪秀柱主張的兩岸和平協議，認為兩岸政治意識形態南轅北轍，和平協議不可能是兩岸和平的真正保證。
洪秀柱則在屏東造勢重申「兩岸和平協議」重要性，強調兩岸須更進一步簽訂和平協議，透過明文規範來確認穩定關係，台灣才能好好拚經濟。
陪同洪秀柱參加活動的屏東縣黨部主委蘇清泉更痛批馬、吳，「政權是總統、副總統執政不力輸的，跟洪秀柱何干，公平正義何在？」
此外，吳敦義在和中國台商座談時，有自稱國民黨員的人士到場質疑吳曾說「白海豚會轉彎」，吳表示並未說過，但該人士不斷質疑，要求吳承諾若說過應退出黨主席選舉，吳也些微動氣，質疑該人士是代表「哪個陣營」來的，要求對方拿出證據，場面一度尷尬。
郝龍斌則與前總統馬英九一同出席與北市基層里長有約的活動。馬致詞時一開始就澄清「今年我不選，我也沒支持特定的候選人」，但他也祝福郝「心想事成」。
詹啟賢昨拜訪退輔會中彰榮譽國民之家，跟老榮民們互動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 《超越佛朗明哥》就是美 朱宗慶讚真藝術
- 宋智孝搖身外遇人妻 人夫李善均真動心
- 民進黨籲別擋前瞻 國民黨嗆錢從哪來
- 股匯雙漲 台幣升4.3分
- 第九屆總統文化獎徵選開跑 蕭青陽「玉山」為題設計獎座
- 英才書院、客家圓樓 後龍鎮公所盼接手
- 新營客轉區 地主爭取可住宅用
- 鋒面影響 提防大雨或豪雨
- 白宮：遭WannaCry攻擊 付贖金沒用
- 職業工會會員健保費 延至明年調漲
- 〈台股青紅燈〉創新少點漲價多點
- 「玉兔女神」游雅君 宜蘭縣運奪3金
- 報復收留史諾登? 港拒收7難民
- 獅邀江宏傑開球 福原愛作陪？
- 朴有天肉貼未婚妻 街頭公然XX
- 擁豹卡地亞 魅力閃動 美洲豹腕錶新品獵客 星光熠熠感受完美線條
- MLB》2號之於基特 「如同23號之於喬丹」
- 進洗車場取締改裝車 執法過當？
- 改善7抽水站 市府斥資近4千萬
- 自由廣場》仇視資歷與現實的教育體系
- 多情豬哥亮 第4任妻來世不想再嫁他
- 喜劇天王 豬哥亮病逝
- 蔡英文執政週年總體檢》有別於馬政府 年改下猛藥 終結18趴
- 沙、俄延長減產到明年Q1 原油價格應聲上漲
- 〈戀愛翹翹板〉孤僻男友愛生悶氣 考慮分手又心疼他
- 休旅車、曳引車相撞 1死5傷
- 自由廣場》別拿東帝汶恐嚇台灣人
- 賣錯手模材料 害少女截2指判6月
- 亞洲．矽谷 商機無限
- 兩年16名學生死亡未通報 教育局挨批
- 自由廣場》「前瞻再商榷」
- 水里火車站 爭列日月潭國家風景區
- 高雄大火雲梯車停擺 20工人驚逃1死
- 〈國際現場〉中國國債價格崩跌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urged to proclaim independence
- 高一生適用 大學考招至多採學測4科
- 三重、蘆洲垃圾山未清完 北市防洪計畫卡關
- 議員要求房屋稅凍漲 市府：有調整必要
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：兩岸和平協議歧見 吳洪隔空交火
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分