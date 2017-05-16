兩岸和平協議歧見 吳洪隔空交火

2017-05-16

〔記者林良昇、蔡宗憲、葉永騫、張聰秋／綜合報導〕國民黨主席選舉週六將投票，各候選人積極進行最後衝刺，吳敦義陣營公布國民黨再造白皮書，並與中國台商座談；洪秀柱前往屏東造勢；郝龍斌出席北市與里長有約活動；詹啟賢到彰化拜訪榮民。其中，吳洪兩軍還針對「兩岸和平協議」隔空交火。

針對兩岸關係，吳陣營在白皮書中質疑洪秀柱主張的兩岸和平協議，認為兩岸政治意識形態南轅北轍，和平協議不可能是兩岸和平的真正保證。

洪秀柱則在屏東造勢重申「兩岸和平協議」重要性，強調兩岸須更進一步簽訂和平協議，透過明文規範來確認穩定關係，台灣才能好好拚經濟。

陪同洪秀柱參加活動的屏東縣黨部主委蘇清泉更痛批馬、吳，「政權是總統、副總統執政不力輸的，跟洪秀柱何干，公平正義何在？」

此外，吳敦義在和中國台商座談時，有自稱國民黨員的人士到場質疑吳曾說「白海豚會轉彎」，吳表示並未說過，但該人士不斷質疑，要求吳承諾若說過應退出黨主席選舉，吳也些微動氣，質疑該人士是代表「哪個陣營」來的，要求對方拿出證據，場面一度尷尬。

郝龍斌則與前總統馬英九一同出席與北市基層里長有約的活動。馬致詞時一開始就澄清「今年我不選，我也沒支持特定的候選人」，但他也祝福郝「心想事成」。

詹啟賢昨拜訪退輔會中彰榮譽國民之家，跟老榮民們互動。