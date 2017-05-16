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林全︰前瞻是投資未來 不是發消費券

2017-05-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院長林全昨晚在高雄參加第五屆全球僑務會議的歡迎餐會，他強調「前瞻基礎建設是在投資未來，不是像發消費券一樣，用掉就沒有了。」

第五屆全球僑務會議共有六十八國、三百多名僑胞參加，國際鑑識專家李昌鈺、前國策顧問金美齡都專程回國。

林全致詞時說，民進黨推出的前瞻基礎建設特別條例，是先選幾個對國家未來有代表性的重要建設，但不代表沒列入的，政府就不做。以軌道建設來說，台灣人口稠密，需要良好的公共運輸系統，軌道建設能串聯捷運、台鐵、輕軌，成為台灣公共運輸系統重要骨幹。

林全強調，很多人質疑前瞻建設會債留子孫，但看看過去國家的重大建設，當時也都有質疑聲音，例如高鐵、鐵路電氣化、台北捷運等，如今回頭看，有哪一項是不必要的？哪一項不是早該做的？

林全指出，台灣南北要平衡，每個國民都要照顧到，因此將城鄉建設列入前瞻建設，這些都是投資未來，不是像發消費券一樣，用掉就沒了。雖然要舉債，但台灣每年ＧＤＰ成長，舉債能量也會增加，足以容納平均一年一千一百億的前瞻預算。

林全致詞後，由李昌鈺代表參加的僑胞，致贈一尊自由女神像給林全。

第五屆全球僑務會議將於今天開幕，總統蔡英文將親自出席，並舉行「布局全球、投資台灣」的專題研討。

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  • 李昌鈺（右）致贈自由女神像給林全。（記者葛祐豪攝）

    李昌鈺（右）致贈自由女神像給林全。（記者葛祐豪攝）

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