藍委潑水、丟假鈔 前瞻混亂中完成初審
〔記者楊淳卉、陳鈺馥／台北報導〕立法院經濟等委員會昨繼續聯席審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨立委以撒假鈔、潑水杯葛，最後草案在混亂中送出委員會、完成初審，全案保留至院會處理，須交朝野協商，結束為期三週的委員會僵局。
民進黨團︰盼排入第一次臨會處理
民進黨團總召柯建銘表示，盼年金改革四法案與前瞻條例能在第一次臨時會處理，至於促轉條例、毒品危害防制法、國民體育法等法案，處理時間會再討論，可能會開兩次以上臨時會。柯也說，前瞻條例通過後，預算才會送進立院，「前面該讓都讓、該協商都協商了」，若國民黨要繼續阻撓，民進黨會有因應之道。
國民黨團總召廖國棟表示，前瞻條例接下來會有一個月冷凍期，會持續過去反對立場及作為，如果現在結束戰場不僅對選民無法交代，也會被民進黨看扁，一定要幫民眾看緊荷包。
國民黨團︰關閉協商 院會持續杯葛
廖國棟也預告，今天院會將持續上週杯葛策略，沒表決完的繼續表決，近日雖與柯建銘有溝通，但雙方沒有交集，此次國民黨「被民進黨踩過去」，將關閉協商大門，未來法案國民黨團都不會去協商。
民進黨立委昨一早就赴委員會「固守」主席台，九時會議開始後，召委邱議瑩先確認上次會議議事錄，再由議事人員逐條宣讀條文，國民黨立委全程高喊「有異議！」「會議無效！」時力立委徐永明及高潞．以用．巴魕剌則輪番發言，批國民黨作秀、護航行政部門，要求回到大體討論，國民黨立委也反諷時力放水、護航民進黨。
雖國民黨立委對前瞻條例送朝野協商提異議，表決仍不敵民進黨人數優勢；民進黨立委隨後提出復議並自行否決，封殺在野黨下次開會翻盤機會。邱議瑩於接近中午即宣布散會。
前瞻條例草案曾於四月廿六日委員會火速通過初審，遭在野黨質疑不符議事規則後重審；委員會上週四在國民黨立委撒麵粉、推擠下，逐條討論處理至第六條條文，通過條文保留至院會協商，昨天繼續排審後在混亂中完成初審。
時代力量黨團昨發聲明批前瞻審查是「鬧劇一場」、國民黨「假杯葛，真護航」，要求行政院長林全於前瞻條例二、三讀前親赴立院報告，各相關部會首長也應出席黨團協商。
政大地政系教授徐世榮及數個公民團體，也在立法院外砲轟這是台灣民主最沉淪、黑暗的一天，更隔空拍桌向總統蔡英文嗆聲、狂撒冥紙抗議，將號召公民團體站出來，臨時會審前瞻條例會是最終戰場。
根據行政院版「前瞻基礎建設特別條例草案」，前瞻基礎建設項目包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大項，計畫所需經費上限為八千九百億元，以特別預算方式編列，得分期辦理預算籌編及審議，財源籌措得以舉債辦理；條例施行至二○二四年十二月三十一日為止。
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