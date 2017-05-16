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焦點評論》三軍戰力整合 軍種藩籬須破除

2017-05-16

記者羅添斌／特稿

軍方調整部分兵力運用，將陸軍攻擊直升部隊常駐空軍基地，打破了過去傳統的本位主義思考，兩個不同軍種的作戰部隊同時在一個基地內執行戰備任務，勢將迸出激烈的火花，有可能促進軍種之間的了解，但若兩單位互動不佳、處理不當，也有可能產生怨懟及對立。

軍方常將三軍聯合作戰掛在嘴邊，但不同軍種間，彼此並不了解，也少有互動，既有軍種文化的隔閡，也有彼此較勁的意味。空軍飛官過去自認是最優秀的一群，對陸航部隊人員未給予充分的尊重，海軍對自己具有國際軍種的自信，閱歷及見識都在陸軍空軍之上，陸軍則認為自己專業能力強，沒有其他軍種所想像得差。

軍方近年來屢有部隊移編到不同軍種的規劃及做法，也常常因為移編，在不同軍種間發生了認知上的差異及不解。例如，P3C反潛機的採購作業，在海軍主責時代提出的規劃，是依海軍需求來進行系統分析及採購，但P3C移撥到空軍後，空軍人員對P3C的各項裝備規格及需求，經常會有疑問，不明白海軍當年為何會提出這種需求。

再以飛彈部隊為例，已有多次的移編，有時是陸軍、有時在參謀本部，現在又移編在空軍旗下，不同軍種對飛彈系統的運用，以及要如何維護、如何採購後續的零附件及人員訓練，都有著不同的看法及見解，在不同階段時期進入飛彈部隊的官兵，還要忙著適應不同的軍種文化。

軍方也認知到打破軍種本位主義的重要，近期將規劃陸軍旅營及領導幹部前往佳山基地參觀，也將規劃空軍將校級軍官搭乘軍艦到太平島參訪，這些都是為了增加軍種彼此了解，強化三軍聯合作戰效能的用心，陸軍攻擊直升機進駐空軍基地，除了兵力運用的調整之外，自然也帶有打破軍種藩籬的意味。

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  • 圖為先前漢光演習預演，陸軍阿帕契直升機配合特戰部隊弟兄，進行快速突擊。（資料照，記者張嘉明攝）

    圖為先前漢光演習預演，陸軍阿帕契直升機配合特戰部隊弟兄，進行快速突擊。（資料照，記者張嘉明攝）

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