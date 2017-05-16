每日清洗每週防鏽 阿帕契妥善率達標
2017-05-16
〔記者羅添斌／台北報導〕阿帕契攻擊直升機在台成軍服役後，一度因為龍潭基地位處高濕度區域，造成包括尾齒輪箱等零組件鏽蝕，多架阿帕契直升機妥善率下降，影響戰備及飛安。軍方高層官員昨指出，經與美方共同研討分析後，對出任務的阿帕契直升機採「每日清洗、每週防鏽」方式處理，目前妥善率都達到部頒標準以上。
官員表示，阿帕契造價高昂，但來台服役後卻多次「水土不服」，出現零組件鏽蝕情形，有問題的架數甚至一度逾三分之一，嚴重影響戰備任務及飛安，陸軍因此邀集美國航空工程局及波音公司技術代表來台，並到龍潭基地了解。
官員說，經與美方共同研討分析後，認為會造成阿帕契直升機零組件鏽蝕的主要原因來自環境因素，因為台灣相較美方氣候潮濕，且龍潭基地位處高濕度區域，空氣中水氣與鹽分容易附著在尾齒輪箱，造成塗層表面風化，進而形成鏽蝕狀況。
他表示，陸軍已針對環境因素進行各項改善措施，加強棚廠空氣暢通、降低室內濕度，排除殘存水氣；此外，陸軍也採行美方建議，清洗由十四天縮短為七天，對每日飛行的直升機，更實施飛行任務結束後立即清洗，以清潔表面殘存鹽分，避免塗層表面風化，徹底改善鏽蝕狀況。
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