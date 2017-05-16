強化反制戰力》陸軍阿帕契 常駐新竹空軍基地
2017-05-16
〔記者羅添斌／台北報導〕為因應共軍威脅、強化反制戰力，軍方高層官員昨天透露，軍方決定調整部分戰力的運用，其中，陸軍的AH-64E阿帕契攻擊直升機及AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機部隊，已各有一個中隊「常駐」空軍新竹基地及清泉崗基地。
眼鏡蛇直升機 也有一個中隊派駐清泉崗
據指出，軍方二○一四年起，就以「任務派遣、專案進駐」方式，調派陸軍攻擊直升機進駐空軍新竹基地及清泉崗基地，並且為戰力運用的調整進行實驗驗證。由於新竹基地與清泉崗基地腹地廣大，即使陸軍攻擊直升機進駐，執行訓練與戰備任務，也不會影響空軍戰機的訓練及起降，軍方已決定由「專案進駐」改為「常駐」，讓兩個隸屬於不同軍種的作戰主力，同時配置在一個基地內。
官員透露，陸軍航特部六○一旅的一個AH-64E阿帕契直升機中隊，已正式進駐空軍新竹基地，六○二旅也由一個AH-1W眼鏡蛇直升機中隊進駐清泉崗，由於是常駐性質，空軍已分別在二基地為陸軍直升機部隊整修陸航人員專屬營舍及生活設施。
他也表示，軍方也在努力打破傳統的軍種本位主義。前參謀總長嚴德發曾感慨說，連他在擔任陸軍司令時，對空軍的佳山基地都不了解，許多軍方高階幹部也認為，軍種間的互動及業務了解太少，不利於三軍間的協調及統合。
官員說，基於打破軍種本位主義及增進不同軍種之間的了解，軍方近期將規劃陸軍旅營及領導幹部前往佳山基地參觀，也將規劃空軍將校級軍官搭乘軍艦到太平島參訪，藉此增進彼此了解，強化三軍聯合作戰的效能。
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