| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流雲系影響 16縣市大雨特報！ PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 政治

強化反制戰力》陸軍阿帕契 常駐新竹空軍基地

2017-05-16

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應共軍威脅、強化反制戰力，軍方高層官員昨天透露，軍方決定調整部分戰力的運用，其中，陸軍的AH-64E阿帕契攻擊直升機及AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機部隊，已各有一個中隊「常駐」空軍新竹基地及清泉崗基地。

眼鏡蛇直升機 也有一個中隊派駐清泉崗

據指出，軍方二○一四年起，就以「任務派遣、專案進駐」方式，調派陸軍攻擊直升機進駐空軍新竹基地及清泉崗基地，並且為戰力運用的調整進行實驗驗證。由於新竹基地與清泉崗基地腹地廣大，即使陸軍攻擊直升機進駐，執行訓練與戰備任務，也不會影響空軍戰機的訓練及起降，軍方已決定由「專案進駐」改為「常駐」，讓兩個隸屬於不同軍種的作戰主力，同時配置在一個基地內。

官員透露，陸軍航特部六○一旅的一個AH-64E阿帕契直升機中隊，已正式進駐空軍新竹基地，六○二旅也由一個AH-1W眼鏡蛇直升機中隊進駐清泉崗，由於是常駐性質，空軍已分別在二基地為陸軍直升機部隊整修陸航人員專屬營舍及生活設施。

他也表示，軍方也在努力打破傳統的軍種本位主義。前參謀總長嚴德發曾感慨說，連他在擔任陸軍司令時，對空軍的佳山基地都不了解，許多軍方高階幹部也認為，軍種間的互動及業務了解太少，不利於三軍間的協調及統合。

官員說，基於打破軍種本位主義及增進不同軍種之間的了解，軍方近期將規劃陸軍旅營及領導幹部前往佳山基地參觀，也將規劃空軍將校級軍官搭乘軍艦到太平島參訪，藉此增進彼此了解，強化三軍聯合作戰的效能。

廣告
  • 陸軍航特部阿帕契直升機。（資料照，記者黃志源攝）

    陸軍航特部阿帕契直升機。（資料照，記者黃志源攝）

  • 陸軍AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，螺旋槳帶出水氣線條。（資料照，記者林宜樟攝）

    陸軍AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，螺旋槳帶出水氣線條。（資料照，記者林宜樟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AH-1W眼鏡蛇直升機 三軍戰力整合 新竹空軍基地 清泉崗 阿帕契直升機
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：強化反制戰力》陸軍阿帕契 常駐新竹空軍基地


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.