羅福全籲蔡 向國際宣示 台灣是主權獨立國家
〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文施政將滿一周年，台灣安保協會名譽理事長、前駐日代表羅福全昨出席「蔡英文政府執政周年檢討與展望」座談會時表示，面對中國企圖以「一中原則」併吞台灣，蔡英文應以總統名義，在國際宣示台灣是一個主權獨立國家，國家正常化工程才得以啟動。
促蔡政府催生反併吞法
羅福全說，蔡總統就任以來拒絕承認九二共識，「台灣不屬於中國」，這一年來在國際上已是公認事實，現在只欠缺以總統名義向全世界公開宣示。台灣是主權獨立的國家，由總統向全世界宣告，將可在國際上反制中國，且蔡政府應催生「反併吞法」，彌補尚不能正名制憲缺口，向國際宣示主權不容侵犯。
羅福全認為，蔡總統這一年太過消極，沒有李登輝當年談兩國關係的氣魄，要向國際宣示主權，才能讓接下來的正名制憲、國家認同工程得以開展，也是台灣人對完全執政的期待。
陳南天批外交部 無反制中國策略
台獨聯盟主席陳南天則指出，蔡政府提出「維持現狀」獲得民眾多數認同，但中國政府反而變本加厲打壓台灣，今年連世衛大會都被拒絕參加，國民黨甚至隔海與中國唱和九二共識，為中國傷害我國主權行為編織藉口。
陳南天表示，蔡總統有理念，但外交部面對中國打壓，至今都沒完整反制策略，也未在國際上反駁中國說詞、端正國際視聽，內閣官員若無法貫徹蔡英文的承諾，就應該換人下台。
「蔡政府要跳脫中國內戰史觀！」陳強調，無論是用「中華民國」、「中華台北」或「中國台北」，在國際上都是混淆視聽，讓台灣永遠擺脫不了與中國關係，也讓中國可以上下其手，整個國家被此框架侷限，無法在國際上交流，如今須正視以台灣名義走出去的重要性。
基進側翼文宣輿情部副主任林春妙指出，只要台灣一日無法使用自己名字，只能用「中國台北」、「中華台北」，就擺脫不了中國圍堵，也會被當成中國一省，台灣人支持民進黨結束這歷史鬧劇，若不懂得把握時機，打壓還是會發生，執政團隊要為台灣做出對的事情。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 《超越佛朗明哥》就是美 朱宗慶讚真藝術
- 宋智孝搖身外遇人妻 人夫李善均真動心
- 民進黨籲別擋前瞻 國民黨嗆錢從哪來
- 股匯雙漲 台幣升4.3分
- 第九屆總統文化獎徵選開跑 蕭青陽「玉山」為題設計獎座
- 英才書院、客家圓樓 後龍鎮公所盼接手
- 新營客轉區 地主爭取可住宅用
- 鋒面影響 提防大雨或豪雨
- 白宮：遭WannaCry攻擊 付贖金沒用
- 職業工會會員健保費 延至明年調漲
- 〈台股青紅燈〉創新少點漲價多點
- 「玉兔女神」游雅君 宜蘭縣運奪3金
- 報復收留史諾登? 港拒收7難民
- 獅邀江宏傑開球 福原愛作陪？
- 朴有天肉貼未婚妻 街頭公然XX
- 擁豹卡地亞 魅力閃動 美洲豹腕錶新品獵客 星光熠熠感受完美線條
- MLB》2號之於基特 「如同23號之於喬丹」
- 進洗車場取締改裝車 執法過當？
- 改善7抽水站 市府斥資近4千萬
- 自由廣場》仇視資歷與現實的教育體系
- 多情豬哥亮 第4任妻來世不想再嫁他
- 喜劇天王 豬哥亮病逝
- 蔡英文執政週年總體檢》有別於馬政府 年改下猛藥 終結18趴
- 沙、俄延長減產到明年Q1 原油價格應聲上漲
- 〈戀愛翹翹板〉孤僻男友愛生悶氣 考慮分手又心疼他
- 休旅車、曳引車相撞 1死5傷
- 自由廣場》別拿東帝汶恐嚇台灣人
- 賣錯手模材料 害少女截2指判6月
- 亞洲．矽谷 商機無限
- 兩年16名學生死亡未通報 教育局挨批
- 自由廣場》「前瞻再商榷」
- 水里火車站 爭列日月潭國家風景區
- 高雄大火雲梯車停擺 20工人驚逃1死
- 〈國際現場〉中國國債價格崩跌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urged to proclaim independence
- 高一生適用 大學考招至多採學測4科
- 三重、蘆洲垃圾山未清完 北市防洪計畫卡關
- 議員要求房屋稅凍漲 市府：有調整必要
標題：羅福全籲蔡 向國際宣示 台灣是主權獨立國家
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email