羅福全籲蔡 向國際宣示 台灣是主權獨立國家

2017-05-16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文施政將滿一周年，台灣安保協會名譽理事長、前駐日代表羅福全昨出席「蔡英文政府執政周年檢討與展望」座談會時表示，面對中國企圖以「一中原則」併吞台灣，蔡英文應以總統名義，在國際宣示台灣是一個主權獨立國家，國家正常化工程才得以啟動。

促蔡政府催生反併吞法

羅福全說，蔡總統就任以來拒絕承認九二共識，「台灣不屬於中國」，這一年來在國際上已是公認事實，現在只欠缺以總統名義向全世界公開宣示。台灣是主權獨立的國家，由總統向全世界宣告，將可在國際上反制中國，且蔡政府應催生「反併吞法」，彌補尚不能正名制憲缺口，向國際宣示主權不容侵犯。

羅福全認為，蔡總統這一年太過消極，沒有李登輝當年談兩國關係的氣魄，要向國際宣示主權，才能讓接下來的正名制憲、國家認同工程得以開展，也是台灣人對完全執政的期待。

陳南天批外交部 無反制中國策略

台獨聯盟主席陳南天則指出，蔡政府提出「維持現狀」獲得民眾多數認同，但中國政府反而變本加厲打壓台灣，今年連世衛大會都被拒絕參加，國民黨甚至隔海與中國唱和九二共識，為中國傷害我國主權行為編織藉口。

陳南天表示，蔡總統有理念，但外交部面對中國打壓，至今都沒完整反制策略，也未在國際上反駁中國說詞、端正國際視聽，內閣官員若無法貫徹蔡英文的承諾，就應該換人下台。

「蔡政府要跳脫中國內戰史觀！」陳強調，無論是用「中華民國」、「中華台北」或「中國台北」，在國際上都是混淆視聽，讓台灣永遠擺脫不了與中國關係，也讓中國可以上下其手，整個國家被此框架侷限，無法在國際上交流，如今須正視以台灣名義走出去的重要性。

基進側翼文宣輿情部副主任林春妙指出，只要台灣一日無法使用自己名字，只能用「中國台北」、「中華台北」，就擺脫不了中國圍堵，也會被當成中國一省，台灣人支持民進黨結束這歷史鬧劇，若不懂得把握時機，打壓還是會發生，執政團隊要為台灣做出對的事情。