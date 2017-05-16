邀台灣參與ＷＨＡ 友邦提案列議程
〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）倒數計時，外交部昨公布，友邦已向世衛組織（ＷＨＯ）提案，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ」列入大會議程。據了解，我方經上週五和ＷＨＯ當面確認今年「百分百不會受到邀請」，因此洽請友邦提案，但不追求票決。盼藉提案表態我政府重視健康人權，絕不放棄參與；同時也因正式提案須經討論，可實質讓所有會員國了解台灣不該被排除在外。
ＷＨＡ拒台 外交部：違ＷＨＯ憲章
對於ＷＨＯ無計畫邀請台灣，外交部次長吳志中昨在立院外交委員會說，ＷＨＯ稱其為全人類健康福祉服務，不得因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件的差異，而有所區別。卻因為我方和中國政治信仰不同，做出這樣決定，「是ＷＨＯ違反自己憲章」。
外交部官員透露，我方與ＷＨＯ保持溝通聯繫，上週五當面向ＷＨＯ確認，今年「百分百不會受到邀請」。而今天是提案最後一天，已改洽請多個友邦為我提案。
外交部昨表示，洽請友邦為我向ＷＨＯ幹事長陳馮富珍提案「台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）」，要求將此案列入本年ＷＨＡ議程。官員說明，提案作法象徵台灣政府重視健康人權，絕對不會放棄參與和國際醫衛接軌的重要場域。
實質面而言，該提案將經過兩階段討論，開議第一日（廿二日）上午舉行的總務委員會將決定是否列入議程。無論結果為何都需回報到大會，大會主席宣佈補充項目時，就會在一九四個會員國面前提到總務委員會的決定。若決定放入議程，便會在大會上討論，預期可能以「無共識」作結，但基於善意，我方不會追求票決；若決定不放入議程，外交官員表示，這個場合也能讓全世界了解，排除台灣造成全球防疫缺口，是不正確的作法。
另針對此次提案以「台灣」名義參與，吳志中表示，提案內容是「台灣」，不過名稱都是選項，「重要的是參與」。外交部官員則表示，這並非首例，過去也曾以同樣名義提案。我方當然希望使用國號，但面臨壓力，因此彈性使用各種不同名稱，而「台灣」是世界上普遍可接受的。官員說，因希望此提案能獲得最大多數的支持和理解，引起最少的不當聯想，因此繼續使用「台灣」，最不得已才是「中華台北」。
7國為我進洽ＷＨＯ 助台力道空前
外交官員也表示，理念相近國家相當支持我方，此次有七個占ＷＨＯ整體會費五十六％的國家共同為我進洽ＷＨＯ，助我力道前所未有，後續仍有規劃。衛福部長陳時中將與美日等多個重要國家共同舉行雙邊會談，預定接受國際媒體訪問，也將以召開國際記者會、出席民間團體活動等方式表達台灣訴求。
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