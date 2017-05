邀台灣參與ＷＨＡ 友邦提案列議程

2017-05-16

〔記者呂伊萱/台北報導〕世界衛生大會(WHA)倒數計時,外交部昨公布,友邦已向世衛組織(WHO)提案,要求將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」列入大會議程。據了解,我方經上週五和WHO當面確認今年「百分百不會受到邀請」,因此洽請友邦提案,但不追求票決。盼藉提案表態我政府重視健康人權,絕不放棄參與;同時也因正式提案須經討論,可實質讓所有會員國了解台灣不該被排除在外。

WHA拒台 外交部:違WHO憲章

對於WHO無計畫邀請台灣,外交部次長吳志中昨在立院外交委員會說,WHO稱其為全人類健康福祉服務,不得因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件的差異,而有所區別。卻因為我方和中國政治信仰不同,做出這樣決定,「是WHO違反自己憲章」。

外交部官員透露,我方與WHO保持溝通聯繫,上週五當面向WHO確認,今年「百分百不會受到邀請」。而今天是提案最後一天,已改洽請多個友邦為我提案。

外交部昨表示,洽請友邦為我向WHO幹事長陳馮富珍提案「台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer)」,要求將此案列入本年WHA議程。官員說明,提案作法象徵台灣政府重視健康人權,絕對不會放棄參與和國際醫衛接軌的重要場域。

實質面而言,該提案將經過兩階段討論,開議第一日(廿二日)上午舉行的總務委員會將決定是否列入議程。無論結果為何都需回報到大會,大會主席宣佈補充項目時,就會在一九四個會員國面前提到總務委員會的決定。若決定放入議程,便會在大會上討論,預期可能以「無共識」作結,但基於善意,我方不會追求票決;若決定不放入議程,外交官員表示,這個場合也能讓全世界了解,排除台灣造成全球防疫缺口,是不正確的作法。

另針對此次提案以「台灣」名義參與,吳志中表示,提案內容是「台灣」,不過名稱都是選項,「重要的是參與」。外交部官員則表示,這並非首例,過去也曾以同樣名義提案。我方當然希望使用國號,但面臨壓力,因此彈性使用各種不同名稱,而「台灣」是世界上普遍可接受的。官員說,因希望此提案能獲得最大多數的支持和理解,引起最少的不當聯想,因此繼續使用「台灣」,最不得已才是「中華台北」。

7國為我進洽WHO 助台力道空前

外交官員也表示,理念相近國家相當支持我方,此次有七個占WHO整體會費五十六%的國家共同為我進洽WHO,助我力道前所未有,後續仍有規劃。衛福部長陳時中將與美日等多個重要國家共同舉行雙邊會談,預定接受國際媒體訪問,也將以召開國際記者會、出席民間團體活動等方式表達台灣訴求。