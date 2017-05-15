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新武器實測？太平島下週實彈射擊受矚目

2017-05-15

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍今年漢光演習實兵操演將在廿二至廿六日舉行，巧的是，位在南沙的太平島，也將在廿四至廿六日進行為期三天的「環島海域實彈射擊」。

由海巡署官兵駐守的太平島，是否與國軍同步進行漢光演習操演，以及是否會藉此機會進行新式武器系統的實地實彈測試，引發關注。海巡署說明，這是太平島的每季定期防護射擊，射擊的武器及彈藥，都是依年度訓練計畫規劃射擊。

太平島目前防護主力為一二○迫砲及四○高砲、AT-4反裝甲火箭及單兵輕兵器等火力，由於南海周邊國家不斷擴充軍力，已讓政府警覺到必須強化太平島的防衛戰力。國防部日前證實，已向海巡署提出強化太平島戰力的十七項建議，包括採購中科院研製完成的「鋼鏾火箭彈系統」、換裝新式「紅隼」反裝甲火箭等。

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  • 太平島將在本月二十四日到二十六日進行連續三天的環島實彈射擊演練，時間點剛好與國軍漢光演習重疊。圖為日前太平島守軍進行一二０迫砲射擊演練。（記者羅添斌攝）

    太平島將在本月二十四日到二十六日進行連續三天的環島實彈射擊演練，時間點剛好與國軍漢光演習重疊。圖為日前太平島守軍進行一二０迫砲射擊演練。（記者羅添斌攝）

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