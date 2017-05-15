新武器實測？太平島下週實彈射擊受矚目

2017-05-15

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍今年漢光演習實兵操演將在廿二至廿六日舉行，巧的是，位在南沙的太平島，也將在廿四至廿六日進行為期三天的「環島海域實彈射擊」。

由海巡署官兵駐守的太平島，是否與國軍同步進行漢光演習操演，以及是否會藉此機會進行新式武器系統的實地實彈測試，引發關注。海巡署說明，這是太平島的每季定期防護射擊，射擊的武器及彈藥，都是依年度訓練計畫規劃射擊。

太平島目前防護主力為一二○迫砲及四○高砲、AT-4反裝甲火箭及單兵輕兵器等火力，由於南海周邊國家不斷擴充軍力，已讓政府警覺到必須強化太平島的防衛戰力。國防部日前證實，已向海巡署提出強化太平島戰力的十七項建議，包括採購中科院研製完成的「鋼鏾火箭彈系統」、換裝新式「紅隼」反裝甲火箭等。