漢光加碼 模擬共機進犯清泉崗

2017-05-15

〔記者羅添斌／台北報導〕今年漢光演習將在廿二日至廿六日舉行實兵操演，軍方高層官員透露，除了廿五日在澎湖實施三軍聯合反登陸作戰操演，還將在廿六日加碼上演「清泉崗基地保衛戰」，由空軍各型戰機擔任假想敵，模擬共軍戰機分別從北部、南部及東部路線進攻清泉崗基地，與我守軍部隊進行激烈的攻防作戰。

軍方官員說，共軍戰機近年來多次進行遠海飛行作戰訓練，並且是繞著台灣周邊空域進行演訓，不排除從台灣東部空域進犯台灣本島重要基地的可能性，也因此要藉由此次漢光演習進行模擬攻防演練。

軍方官員表示，漢光演習最後階段的假想狀況，是模擬中國已動用各式飛彈對我空軍基地、軍港及重要軍政據點發動攻擊，我方失去部分雷達及防空飛彈戰力，讓共軍長程轟炸機或國航艦搭載的艦載機能從台灣東部長驅直入台灣本島。

軍方在今年漢光演習中，原本是規劃在清泉崗基地進行重空投，以及人員空降、反空降演練，但在五月一日高階將領調整前夕，軍方決定加碼，模擬共軍戰機在遠海作戰訓練時，對台灣發動奇襲，戰機由台灣東部空域飛往台灣本島，並越過中央山脈攻擊清泉崗基地，我方以作戰區為主實施「清泉崗保衛戰」。

根據軍方發布的演習射擊空域管制公告，廿六日當天，先由一批兩架次的幻象戰機，從新竹空軍基地起飛，實施空中戰鬥巡邏任務，同時也擔任假想敵，對台中空域進行偵察觀測。

接著會由台南基地四架IDF戰機擔任攻擊軍，由南向北飛抵清泉崗進行轟炸攻擊；隨後由位在花蓮的四架F16戰機擔任攻擊軍，模擬共軍戰機從東部空域越過中央山脈，向清泉崗發動攻擊。

官員指出，在模擬清泉崗基地遭到共軍戰機多批、多架次的攻擊後，接著還將由位在屏東的混合聯隊擔任攻擊軍，出動多批次運輸機，向清泉崗基地進行空投補給品、悍馬車等重型車輛空投作業，最後更出動六架C130運輸機載運大量的特戰人員實施清泉崗基地空降，意圖一舉佔領清泉崗基地。

官員說，「清泉崗基地保衛戰」不是只有演練假想敵如何進攻，也要演練守軍如何防衛基地，軍方將要以「作戰區」做為防衛演練主體，動員作戰區轄下的陸海空三軍部隊，針對共軍的行動進行動員防衛作戰，因此不僅是空軍要出動戰機進行空中攔截作戰，空軍及陸軍部隊的各式防空飛彈都會加入演練，陸軍地區部隊及海軍陸戰隊則會演練反空降及奪回基地的作戰演練。