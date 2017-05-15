兩岸政策協會民調》為參加WHA承認九二共識 逾7成民眾反對

2017-05-15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任張志軍日前聲稱，台灣拒不接受九二共識，出席世衛大會（ＷＨＡ）的前提及基礎就不復存在。兩岸政策協會昨公布「兩岸關係及ＷＨＡ議題」民調，高達七十一．七％民眾認為台灣不應該為了參加ＷＨＡ，去承認一中原則的九二共識，只有十八．四％認為應接受。

台無法參加 逾5成認中國應負責

民調顯示，對於台灣今年無法參加ＷＨＡ，五十六．二％民眾認為中國應負較大責任，認為台灣政府應負較大責任則佔廿九．八％。針對我方因應作為，近七成受訪者贊成召開國際記者會，也有六十九％民眾贊成衛福部前往日內瓦表達嚴正立場。

對於中國不斷要求蔡英文總統接受的「九二共識」，民調顯示，五十二％民眾認為中國指稱的「九二共識」是「兩岸同屬一個中國」，僅卅四．六％認為是「一個中國各自表述」。

此外，蔡總統所提的「兩岸新主張」有高達六十七．七％民眾認同，不同意比率為廿一．一％。對於蔡總統的兩岸政策，也有六十三．二％民眾認為方向正確。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平指出，觀察民調可知，大多數台灣民眾認知的九二共識，不是指一中各表而是一中原則，台灣民眾多數都不支持，「九二共識在台灣沒有市場」，張志軍說法也不被台灣人接受，中國不斷提九二共識，只是徒增台灣人厭煩。