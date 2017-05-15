三級機關列政務首長 25人為限

2017-05-15

段宜康提案 立院今審查

〔記者曾韋禎／台北報導〕為延攬民間人才，行政院原定推動三級機關首長改採政務或常務人員任用的雙軌制，並於去年十二月中通過「中央行政機關組織基準法修正草案」，但遲等不到考試院會銜，決定改由民進黨立委段宜康提案，將三級機關首長之設置以「列政務或常務職務」為原則，「僅列常務職務」為例外；並排定今天的立法院司法及法制委員會進行審查。

目前三級機關首長除健保署外，均明訂由文官擔任。段宜康表示，針對具有高度專業、特殊性質之三級機關，其首長可僅列為常務職；至於高度政策或日常行政性質者，可視機關業務性質，改採政務或常務雙軌制。除能使政策制定更順利，亦能促使政府靈活進用人才。

行政院人事總處在書面報告支持此修法方向，人事總處指出，三級機關涉及「負責政策擬議」及「執行大規模預算」約三十餘個，另為兼顧衡平，避免對現行公務體制產生太大衝擊，建議訂定政務職總數上限為二十五人。

國民黨立委林為洲則認為，依台灣現行的政治環境，政務任用很容易質變為政治任用，反讓三級機關形成政治導向，黨團屆時會提出修正動議，或要求先召開公聽會後才能進行逐條審查。