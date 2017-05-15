查國發院土地案 黨產會6．6開聽證會
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會重啟調查國發院土地案，預計六月六日召開聽證程序，將邀當事人原地主葉家、國民黨，及相關利害關係人出席發言。黨產會委員表示，此案爭點只有一個，就是「國發院是否為國民黨以無償、或交易時顯不相當對價取得之不當取得財產？」若黨產會認定為不當取得財產，可向國民黨追徵價額還給原地主葉家。
若被認定為不當取得財產
可向國民黨追徵價額還原地主
至於過去判決焦點圍繞在「國民黨是否脅迫葉家賣地」，黨產會委員表示，這不是黨產會此次調查的重點，也不會影響黨產會對爭點的認定；若確認此案是不當取得之財產，要向國民黨追徵多少價額，應會再開第二次聽證會決定。
位於木柵的國發院，前身為國民黨革命實踐研究院，為不當黨產的指標性案例。
國發院土地為國民黨一九五○至一九六○年代陸續向政府與民間購得，其中向原地主葉中川購得土地，遭其子葉頌仁控訴是強佔取得；二○○五年國民黨將國發院土地以四十二．五億元賣給元利建設，由於北市府同年也提出將國發院土地共八．八公頃中的四．七公頃變更為「住宅區」，當時身兼台北市長的國民黨主席馬英九，被外界質疑「馬市長圖利馬主席」，方便國民黨賣黨產。
葉頌仁曾告國民黨及元利建設公司，指國民黨脅迫葉中川賣地，訴請國民黨及元利建設返還土地或賠償七千八百五十六萬元，但台北地院二○○六年判決認為，葉頌仁「未能提出證據證明國民黨脅迫葉中川出售土地」，最後判葉敗訴。
黨產會發言人施錦芳昨受訪表示，此次僅會處理國民黨從葉家取得國發院土地時，是否為顯不相當對價取得，不會處理到國民黨賣地給元利建設的部分。
至於其他已展開調查的案件進度，施錦芳表示，包括婦聯會、救國團案都要開第二次聽證會；中影、中廣案則已舉辦了預備聽證會，因此還要擇期召開正式聽證會繼續調查。
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