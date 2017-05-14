一週大事（5月7日至13日）

2017-05-14

國內：

●檢調九日約談前國防部飛彈指揮部指揮官、陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，並搜索其住處，調查顯示謝曾與被中國情報單位吸收的人士接觸，而涉觸犯國家安全法。

●台北世大運團長會議十一日抽籤決定團體賽對決組合，中國表明放棄團體賽，僅派員參加個人賽。

●世界衛生組織在中國施壓下，十二日以沒有兩岸諒解為由表示，今年不邀請台灣出席世衛大會。 總統府發表聲明嚴正表達不滿，強調台灣沒有被排除在外的理由。

國外：

●法國七日舉行總統大選第二輪決選，中間偏左派「前進黨」候選人馬克宏以六十六．一％得票率，當選法國自拿破崙以來的最年輕的元首。

●韓國九日舉行總統選舉，自由革新派「共同民主黨」候選人文在寅當選第十九屆總統，隨於十日就職，強調解決北韓核武問題為當務之急。

●巴西政府十一日宣布，因今年一月到四月間，茲卡病例數較去年同期的十七萬例大減九十五％，解除全國公共衛生緊急狀態。