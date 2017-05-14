銘傳、逢甲隔三號 軍艦舷號有玄機
2017-05-14
〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購二艘派里級軍艦昨天返抵高雄左營軍港，軍艦舷號及艦名分別為「1112銘傳」、「1115逢甲」，兩艘軍艦的舷號相隔三個號碼，引發各界好奇，海軍官員說，軍艦舷號的設定可說是大有玄機。
避開4 盼軍艦平安服役
海軍官員說，根據我國海軍對軍艦舷號設定的傳統及慣例，不論是以前的陽字號（舷號為三個數字），或現役的成功級軍艦、康定級軍艦及基隆級軍艦（舷號為四個數字），最末尾的數字一定不能是四，所有舷號數字的加總不能是四、末兩數字合計也不能是四，這是為了讓官兵心中不要有所忌諱，也是希望軍艦服役順利平安。
官員說，成功級軍艦的最後一艘為舷號1110的「田單號」，派里級軍艦與成功級軍艦是同等級，因此兩艘派里級軍艦的舷號，就是接著田單號之後，但考量「1111」舷號數字總計為四，必須要避開，因此「銘傳」號軍艦的舷號就設定為「1112」。
在「1112」之後，舷號接著應是「1113」及「1114」，但因為前者的後兩個數字合計為四，後者尾數就是四，這兩組舷號都必須要避開，因此「逢甲」號軍艦的舷號就設定為「1115」。
海軍過去仍有少數軍艦的舷號出現四號，例如老陽字號的洛陽艦，舷號為914，濟陽級軍艦中的汾陽艦，舷號為934等，部分光華六號飛彈快艇舷號也有四號出現，海軍潛艦海虎號則是794，但是成功級軍艦、康定級軍艦等二代艦，舷號都沒有四號的出現。
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