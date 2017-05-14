二代艦進入中年 性能提升須加快
記者羅添斌／特稿
我國向美採購的兩艘派里級軍艦昨天返抵國門，為海軍艦隊規模增加新血，但面對中國快速發展的艦隊及海航兵力威脅，台灣仍應加速進行新一代艦的建造，並為現役艦艇戰力進行性能提升，才能在此新舊兵力交替期間，有效維護海疆安全。
兩艘派里級軍艦配備較我國現役軍艦性能較佳的拖曳型聲納，對反潛戰力將有適度的提升，但在整體戰力等級上，與我國成功級軍艦同一等級，也就是過去所說的「二代艦」，成功級軍艦及康定級軍艦、基隆級軍艦，是我國海軍的主戰兵力，但艦齡都已達到一定程度，可說是進入「中年期」，未來會由新一代主戰艦以及新一代巡防艦來接替。
但依據海軍建軍時程來看，八千噸級的新一代主戰艦以及四千噸級的新一代巡防艦，時程都拖得很久，進度較快的新一代飛彈巡防艦計畫，今年才剛開始第一階段的合約設計，要到後年，也就是二○一九年才會進入到實質的建造階段，預估首艘新一代巡防艦成軍的時程，要到二○二一到二○二二年之間，至於新一代主戰艦的時程，更將在此之後。
海軍兩艘「劍龍級」潛艦目前正在進行性能提升及延壽計畫，「成功級」軍艦則是配合國造武器系統更新進行各項測試驗證，「康定級」軍艦的防空火力較弱，軍方計畫加裝國造艦射型劍二飛彈系統；在艦載直升機部分，現役的S-70C（M）反潛直升機機齡已達廿五年，但新反潛直升機的採購計畫至今未定，軍方已對S-70C（M）反潛直升機的發動機及各項系統進行性能提升。
海軍主戰兵力的新舊交替，將會有一段漫長的等待期，而這段期間正是中國解放軍海軍艦隊及海航兵力快速換裝的跳躍期，為了有效制衡解放軍艦隊與兵力對台灣的軍事威脅，我方現役主戰兵力有必要進行大規模的性能提升，並且將更新的腳步節奏加快，才能減緩兩岸海上兵力均勢的傾斜趨勢。
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標題：二代艦進入中年 性能提升須加快
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