忠誠度爭議 郝龍斌、吳敦義針鋒相對
〔記者何玉華、張瑞楨／綜合報導〕國民黨主席選舉將在本月廿日投票，新北市黨部昨在板橋舉辦候選人北北基宜區政見說明會，六名候選人都強調「團結」，但郝龍斌、吳敦義兩人因「忠誠度」爭議吵了起來；洪秀柱說自己總統選舉路走了三分之二被換掉，無怨無恨，以身作則示範團結，潘維剛直轟黨中央，不要過度介入為特定候選人輔選。
洪秀柱發言時認為講台太高，直接在台下開講，「讓大家看看我」。她說，團結不是嘴巴講，黨會贏才是最重要的理想；自己總統選舉路走了三分之二被換掉，沒有怨言、仇恨，沒有跟黨分裂，依舊四處奔波籌錢、安撫台商朋友，雖然選舉不理想，但「我為團結做了以身作則的示範。」
郝龍斌、吳敦義多日來的「忠誠度」爭議，兩人首度面對面「溝通」。郝龍斌發言時說，選前和諧，選後才能團結，話鋒一轉，指吳辦十二日發新聞稿質疑他迴避到扁政府擔任環保署長的問題，郝強調他從不迴避，當初是阿瑪斯號貨輪漏油污染嚴重，臨危授命，但反台獨理念不變，也不會替民進黨站台助選，「台灣的土地沒有藍綠、環境保護沒有意識形態」，他從不後悔出任環保署長，任內政績「無愧於心、全力以赴，接受黨員的質疑跟檢視」。
接著發言的吳敦義立即意有所指說，既然先前有簽團結同意書，心裡不要有疙瘩，是郝先指他留在李登輝主政的國民黨內「吃香喝辣」。接著，吳敦義伸手拉郝龍斌上台，兩人在台上還是你來我往爭論，吳敦義神態輕鬆，郝龍斌臉色難看，一旁坐著的洪秀柱笑看兩人爭吵。最後，吳敦義表示「話說開了，就沒有烏雲」，主動邀請一旁的洪秀柱、潘維剛一起上台四人合影，上演大和解。
詹啟賢強調自己沒有爭議、包袱、派系、小圈圈，能夠新舊融合、共存共融。韓國瑜則說，這一戰攸關國民黨的存亡，可能是國民黨的最後一戰，希望大家要做出正確的選擇。
郝龍斌父親、前行政院長郝柏村，昨則由國民黨副主席胡志強陪同，前往台中市拉票。他指出，台灣不需要一個台灣國民黨，為了台灣人民，為了全中華民族設想，台灣人民不能自外於中華民族，搞台獨是死路一條，「我不反對民進黨，反對台獨！」
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