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黨公職募款責任額 民進黨幾乎百分百達標

2017-05-14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨執政後，去年調整黨公職的募款責任額，總額度約九千多萬元，民進黨財委會主委陳勝宏昨說，每年的責任額會依照該年度的黨公職人數變動，不過以去年來說，達成率幾乎百分之百，因為不繳就會被停權。

民進黨的黨公職一年要上繳黨中央兩款項，其中較大的是「募款責任額」，按去年通過的額度，依序為黨主席、財委會主委一千萬元；直轄市長一百五十萬元；縣市長和中常委一百萬元；中執委和立委都是二十五萬元；直轄市議員二十萬元。另還有黨職分擔金，大約一至五萬元不等。

此外，民進黨所參與的各項選舉，只要有獲得中選會補助的選舉補助款（每票三十元）者，每票都要上繳十元給黨部。

據了解，直轄市長和縣市長的募款情形通常都跟執政滿意度高度相關，執政滿意度越高，募款就越容易，責任額基本上都能夠達標。

立委和議員的責任額，部分來自選區的支持者奧援，不過像是今年這樣的非選舉年，也有人直接自掏腰包。這次民進黨許多不分區立委來自學界或社運界，責任額若無法達標，他們也會尋求資深立委或黨中央的幫助。

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  • 民進黨財委會主委陳勝宏表示，每年的募款責任額會依照該年度的黨公職人數變動，不過以去年來說，達成率幾乎百分之百。 （資料照，記者簡榮豐攝）

    民進黨財委會主委陳勝宏表示，每年的募款責任額會依照該年度的黨公職人數變動，不過以去年來說，達成率幾乎百分之百。 （資料照，記者簡榮豐攝）

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