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國民黨公職募款 達成率不到9趴

2017-05-14

目標二．六億 迄今只進帳二千三百萬

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨日發動遊行向民進黨政府嗆聲，六位黨魁候選人全數到場，但在團結表象下，黨中央面臨六月將發不出薪水的窘境，諷刺的是，下月底即將到期，原應籌措總計二．六億元的一○六年度黨公職人員募款責任額，迄今卻只進帳二千三百萬元，達成率不到九％。黨工私下抱怨，那些未善盡為黨募款義務的黨公職人員，到期應該公布名單。

下月底到期 黨工盼公布募款不力名單

據了解，黨職人員方面，至昨為止，只有先前在國內外募款的黨主席洪秀柱達成一千萬元的募款責任額度，四位副主席林政則、胡志強、郝龍斌、陳鎮湘，連同今年一月才辭職的首席副主席詹啟賢，原應共同分攤的一千萬元責任額，目前入帳情形可以微不足道形容；至於每人有一百萬責任額的三十二位中常委，只有柯貞竹、沈慶光兩人達標甚至超額，其他三十位中常委對中常會通過的規定視若無睹。

另據指出，人數分別有二百一十位及大約七、八百位的中央委員與中評委，由於責任額分別只有十萬元、五萬元，完成募款義務的人數「稍微多一點」，但也少得可憐，分別只有十幾人與三十多人。

在黨籍公職人員方面，直轄市長、縣市長的募款責任額分別為二百萬、一百萬，但現有六個地方執政首長中，只有苗栗縣長徐耀昌依規定繳交募款而且超額，至於其他首長全部掛零；總共三十五席的區域、不分區藍委，責任額分別為五十萬、三十萬元，卻沒有一人達成任務，只有十餘人繳出不足額募款；責任額分別為一百萬、五十萬的直轄市議長、縣市議長，也是完全無人達標，僅少數繳納不足額募款。

據悉，國民黨一月大規模精簡人事後，中央黨部每月人事費用要近二千萬元，連同一般黨務與庶務支出，一個月開銷要三千多萬，但由於去年的財務規劃黨公職募款責任額部分應有二．六億元進帳，如今達成率不到九％，加上過去每年約五千萬元黨費收入，經去年修改黨員繳納黨費辦法，已全數交由地方黨部使用，可用收入來源只剩下政黨補助款，以及對於挹注黨庫有如杯水車薪的募款小物販售所得，但今年度一．六四億元的政黨補助款即將燒完，月底發放五月份薪資後，六月恐發不出薪水。

由於黨產被凍結，為了籌措黨務財源，國民黨中常會去年十月通過黨公職人員一○六年度募款責任額，原本黨中央擬訂黨公職募款辦法時要比照民進黨規定，如果未完成當年度責任額，就要停止黨權，但草案送到中常會時，被中常委要求拿掉，規定也就形同具文。

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  • 國民黨公職募款至昨為止，只有先前在國內外募款的黨主席洪秀柱達成一千萬元的責任額度。（記者黃耀徵攝）

    國民黨公職募款至昨為止，只有先前在國內外募款的黨主席洪秀柱達成一千萬元的責任額度。（記者黃耀徵攝）

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