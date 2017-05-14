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國家人權博物館籌備處決議》綠島中正堂更名

2017-05-14

〔記者李欣芳／台北報導〕為落實轉型正義，文化部所屬的國家人權博物館籌備處日前召開諮詢會議，討論綠島人權文化園區裡的「中正堂」更名議題。會中決議中正堂擬更名為「新生訓導處模型館」，以呼應政治受難者要求，另因不少白色恐怖時期政治受難者及家屬質疑蔣介石當年下令槍決白恐政治犯，官方也擬進一步推動移除園區裡的蔣介石銅像。

政治受難者家屬 盼移除蔣銅像

對於綠島人權文化園區的「中正堂」更名，白色恐怖時期受難者家屬、紀錄片導演洪維健表示，因中正堂展示當年被稱呼為「新生」的政治犯被集體管訓的模型，更名為「新生訓導處模型館」更符合史實。

不過，國家人權博物館籌備處王逸群說，也有政治受難者認為，若更名為「新生訓導處模型館」，會讓受難者觸景傷情，憶起過去受迫害的歷史傷痛。

名稱尚未最後確定

王逸群表示，中正堂一定會更名，但名稱尚未取得一致性的共識，將提報未來由文化部長鄭麗君主持的擴大諮詢會議定奪。

另外，已故政治受難者陳孟和曾主張移除綠島園區的蔣介石銅像，盼敲掉銅像換成一個自由鐘，多位政治受難者如今盼完成陳孟和的遺願，王逸群也贊同，但他說，在初步徵詢過程中，移除銅像還無共識，盼有更多社會的參與、討論。

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  • 為落實轉型正義，國家人權博物館籌備處日前召開諮詢會議，決議綠島人權文化園區「中正堂」更名。（取自國家人權博物館籌備處官網）

    為落實轉型正義，國家人權博物館籌備處日前召開諮詢會議，決議綠島人權文化園區「中正堂」更名。（取自國家人權博物館籌備處官網）

  • 綠島人權文化園區。（取自國家人權博物館籌備處官網）

    綠島人權文化園區。（取自國家人權博物館籌備處官網）

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相關關鍵字： 蔣介石銅像 中正堂 綠島人權文化園區
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