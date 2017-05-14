挺新南向 台商信保融資增4成
2017-05-14
〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡政府上任後推動「新南向」，根據政府統計數據，我國專為僑商與台商發展海外事業設計的海外信保基金，近一年來承保案件量成長廿八．七％，金額也較去年同期成長四十一．一五％，共計六八五四萬美元。僑委會委員長吳新興表示，海外信保基金獲政院增資，且海外信保基金業務能量提高，顯示新南向政策獲僑商與台商的熱烈響應。
僑委會：僑、台商熱烈響應新南向
海外信用保證基金是政府為了協助僑民、僑營事業及台商事業發展，而設立的信用保證機構，成立迄今已超過廿八年。海外信保基金去年修正適用國家，除新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南、緬甸、汶萊、柬埔寨、寮國外，也納入印度、巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡等國家，以協助僑台商佈局區域經濟。
在政府啟動「新南向」政策後，行政院同意挹注海外信保基金十二億元，加上公民營銀行配合捐助八億元，合計增資廿億元，基金淨值大幅成長到卅一．五億元。為鼓勵僑台商發展「新南向」事業，海外信用保證基金更全新開辦「新南向專案融資信用保證專案」。
承保案佔海外信保基金三分之二
統計資料顯示，至今年四月底為止，海外信保基金已承保一三九件新南向地區融資案件，較去年同期成長廿八．七％，金額也較去年同期成長四十一．一五％，共計六八五四萬美元。
吳新興表示，在有效保證融資金額中，「新南向」案件金額就佔海外信保基金業務的三分之二，顯示「新南向」政策獲得僑商與台商的熱烈響應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反駁馬英九！ 受害家屬：殺童唯一死刑
- 中了勒索病毒「WannaCry」 就連工程師都沒轍
- 悲傷母親節... 車停斜坡滑行翻覆 6歲兒摔出車身亡
- 宜蘭縣運開鑼 2700選手較勁
- 浪漫台三線 慢城南庄繡球花開
- 台版冠軍女兒 前跆拳金牌國手瑞芳開班
- 謝母恩 261人為母親行洗腳禮
- JLPGA保險之窗高球賽》先衰後盛 盧曉晴並列第4
- 創意書法「寫食」 小吃明信片吸睛
- 奇！24小時放送佛經 瀕死老荔枝樹活過來了
- 埃及中部地下墓穴 挖到17具木乃伊
- 法官見解分歧 馬應負最大責任
- 日媒：金正男遇刺前 曾會美情報人士
- 自由廣場》觀察員 副會員
- 鋒面南移 中部以北雨勢趨緩
- 謠言終結站》 避孕藥洗頭可生髮？ 小心「女性化」
- 拔官風波 川普、柯米隔空交火
- 鼓勵以租代買 台大校園推雪莉單車
- 大戰紅人17局 巨人波西再見轟
- 方宥心主動獻身 傅子純心急扒衣
- 自由廣場》大家可以這樣守護房思琪
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT supporters vent their frustrations
- 馬德里網賽 納達爾擊敗喬科維奇晉決賽
- 殺人未判死 總統任內惦惦
- 兒回家過母親節 柯媽笑不攏嘴
- 殷仔拚本週復出 尬太空人或道奇
- 醉漢摔落5公尺大排 奇蹟無傷睡得香
- 關之琳披睡袍跑趴 白白黏兒放風快閃
- 鐵道迷的「前瞻計畫」 重現台糖巡道車
- 修女如母顧貧弱 關山人獻上康乃馨
- 火箭教頭允輪休 哈登先跑夜店放鬆
- 袁艾菲不認愛肌肉男 擔心嫁不掉
- T-ARA最後合體 強忍眼淚
- 林明禎失聯帥父10年 17年僅見1次
- 一帶一路論壇前夕 中國嚴控股市
- 交談必錄 川普習性
- 「為媽媽洗腳」 乾阿嬤現身好驚喜
- 一帶一路消風 西方參與亞投行意願低
- 【愛的感謝狀】 母親也是一座山
- 白宮發言人疑下個被鍘 成為藝人模仿對象
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：挺新南向 台商信保融資增4成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分