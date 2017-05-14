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挺新南向 台商信保融資增4成

2017-05-14

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡政府上任後推動「新南向」，根據政府統計數據，我國專為僑商與台商發展海外事業設計的海外信保基金，近一年來承保案件量成長廿八．七％，金額也較去年同期成長四十一．一五％，共計六八五四萬美元。僑委會委員長吳新興表示，海外信保基金獲政院增資，且海外信保基金業務能量提高，顯示新南向政策獲僑商與台商的熱烈響應。

僑委會：僑、台商熱烈響應新南向

海外信用保證基金是政府為了協助僑民、僑營事業及台商事業發展，而設立的信用保證機構，成立迄今已超過廿八年。海外信保基金去年修正適用國家，除新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南、緬甸、汶萊、柬埔寨、寮國外，也納入印度、巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡等國家，以協助僑台商佈局區域經濟。

在政府啟動「新南向」政策後，行政院同意挹注海外信保基金十二億元，加上公民營銀行配合捐助八億元，合計增資廿億元，基金淨值大幅成長到卅一．五億元。為鼓勵僑台商發展「新南向」事業，海外信用保證基金更全新開辦「新南向專案融資信用保證專案」。

承保案佔海外信保基金三分之二

統計資料顯示，至今年四月底為止，海外信保基金已承保一三九件新南向地區融資案件，較去年同期成長廿八．七％，金額也較去年同期成長四十一．一五％，共計六八五四萬美元。

吳新興表示，在有效保證融資金額中，「新南向」案件金額就佔海外信保基金業務的三分之二，顯示「新南向」政策獲得僑商與台商的熱烈響應。

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  • 僑委會委員長吳新興。（資料照,記者林正堃攝）

    僑委會委員長吳新興。（資料照,記者林正堃攝）

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