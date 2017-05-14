司改分組決議》同案民刑事訴訟 同一審裁決

2017-05-14

〔記者黃欣柏、陳慰慈／台北報導〕司改國是會議第一分組昨舉行增開會議，會中對原住民及犯罪被害人權益做出十三項決議，均獲全票通過，包括司法人員未來得深入部落了解原住民文化、刑事案件與附帶的民事求償應一併解決等。此外分組也決議法院公開審理時應主動保障被害人隱私，未來被害人出庭可望不必再「被迫」當眾朗讀自身個資。

法院應保障被害人隱私 法庭設置被害人席位

針對犯罪被害人的保護，分組會議昨共做出五項決議，第一項即與該組委員、小燈泡媽媽王婉諭自身經驗有關，分組認為未來法院公開審理時應主動保障被害人或家屬之隱私，不再需要當庭朗讀身分證字號、地址等個資；其次是案件偵查終結後應建置訴訟機制，藉以保障被害人閱卷、通知等權利；第三項是應在法庭內設置被害人席位，且席位應鄰近於檢察官，以利雙方充分溝通。

較受矚目的第四項，是建請司法院研議以修法或司法行政措施等方式，讓同一案的民、刑事訴訟能在同一審判程序解決。

分組召集人羅秉成解釋，目前刑事案件附帶的民事求償，九成九會移轉給民事庭處理，不僅可能出現判決見解不同，判決時程也難以同步，司法院應提供制度性誘因，鼓勵刑事庭法官自為判決，未來民眾可望在刑事案件勝訴時就知道自己獲賠多少錢，避免再受同一案的民事訴訟過程所苦。

最後一項則是對於申請法律扶助的經濟弱勢被害人，法律扶助基金會應指派熟悉被害人保護法令的扶助律師協助，藉此落實刑事程序的支援機制。

建議原民會增設原住民族司法諮詢委員會

原住民族部分，分組做出八項決議，其中三項為短期目標，包括未來辦理原住民案件的司法人員（法官、檢察官、律師及警察等），應安排進入部落了解原住民文化；現行原住民族專庭法官的選任，宜研議改採專業證照制；以及應以政策鼓勵法律學院系所增設原住民族課程，例如列入律師考試的選考範圍內。

三項中期目標，首先是檢討原住民族專庭的範圍，例如案件當事人不具原住民族身分，但案件本身卻與原住民文化衝突有關，未來也可能納入專庭審理；其次是將建請原民會研議增設「原住民族司法諮詢委員會」，法官審理案件時可請委員會提出意見，甚或進行文化鑑定；第三項則是建請司法院將原住民文化納入立法考量，未來在制定人民參與審判制度時，或可引入長老或部落代表參審。

兩項長期目標，一是建請相關單位研議承認「原住民族習慣法」與設置原住民族專業法院之可行性；二是加強向原住民族宣導權利，例如警政單位應確實提醒當事人得以用電話進行案件法律諮詢等。